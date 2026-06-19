Высший совет магистратуры выступает против расширения системы оценки судей.

Высший совет магистратуры (ВСМ) выступает против расширения системы оценки судей первой инстанции, поскольку это может привести к отставкам и повлиять на рассмотрение дел.

По мнению ВСМ, расширение системы оценки чревато огромными рисками. Могут возникнуть отклонения от системы и задержки в рассмотрении дел, пишет noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

«Проверка должна на этом закончиться. Она должна ограничиваться категориями лиц, предусмотренных действующим законодательством. В отношении судей судов первой инстанции оценка должна проводиться в соответствии с действующим законодательством. Закон предусматривает обычную оценку судей, которая проводится раз в пять лет. У Коллегии по оценке есть необходимые рычаги для оценки финансовой Юристы рекомендуют Министерству юстиции пересмотреть проект закона.

Проект Министерства юстиции предусматривает, что к концу 2027 года судьи судов первой инстанции, которые не были включены в действующие процедуры, также должны пройти проверку на предмет финансовой добросовестности.

Оценка начнется с судей Кишиневского суда, затем судей Бельцкого, Кагульского и других судов. Венецианская комиссия рекомендовала, среди прочего, внести больше ясности в отношении последствий, если судья не пройдет проверку на финансовую добросовестность.

В нашей стране более 500 судей, из которых 400 работают в судах первой инстанции. В настоящее время процедуру оценки проходят только судьи Высшей судебной палаты, апелляционных инстанций, а также председатели и вице-председатели судов первой инстанции.