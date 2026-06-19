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noi.md logonoi
19 Июня 2026, 09:36
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Высший совет магистратуры выступает против расширения системы оценки судей

Высший совет магистратуры (ВСМ) выступает против расширения системы оценки судей первой инстанции, поскольку это может привести к отставкам и повлиять на рассмотрение дел.

Высший совет магистратуры выступает против расширения системы оценки судей.
Высший совет магистратуры выступает против расширения системы оценки судей.

По мнению ВСМ, расширение системы оценки чревато огромными рисками. Могут возникнуть отклонения от системы и задержки в рассмотрении дел, пишет noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

«Проверка должна на этом закончиться. Она должна ограничиваться категориями лиц, предусмотренных действующим законодательством. В отношении судей судов первой инстанции оценка должна проводиться в соответствии с действующим законодательством. Закон предусматривает обычную оценку судей, которая проводится раз в пять лет. У Коллегии по оценке есть необходимые рычаги для оценки финансовой Юристы рекомендуют Министерству юстиции пересмотреть проект закона.

Проект Министерства юстиции предусматривает, что к концу 2027 года судьи судов первой инстанции, которые не были включены в действующие процедуры, также должны пройти проверку на предмет финансовой добросовестности. 

Оценка начнется с судей Кишиневского суда, затем судей Бельцкого, Кагульского и других судов. Венецианская комиссия рекомендовала, среди прочего, внести больше ясности в отношении последствий, если судья не пройдет проверку на финансовую добросовестность. 

В нашей стране более 500 судей, из которых 400 работают в судах первой инстанции. В настоящее время процедуру оценки проходят только судьи Высшей судебной палаты, апелляционных инстанций, а также председатели и вице-председатели судов первой инстанции.

Источник
noi.md logonoi
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