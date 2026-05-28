28 Мая 2026, 15:42
1 477
В судебной системе Молдовы не хватает судей: объявлен набор

Высший совет магистратуры (ВCМ) Молдовы объявил конкурс на заполнение вакантных должностей судей в ряде судебных инстанций, включая переводы судей между судами одного или нижестоящего уровня.

Согласно информации ВCМ, открыты вакансии в нескольких судах страны, включая Суд Кишинева (14 должностей), а также суды Дрокии, Кагула, Оргеева, Каушан, Чимишлии, Комрата, Криулян, Единец, Хынчешт и Сорок, пишет rupor.md

Кандидаты на должность судьи, а также действующие судьи, желающие перевода, должны подать документы в ВCМ до 25 июня 2026 года. В пакет документов входят заявление, резюме, мотивационное письмо, справка об отсутствии судимости (для новых кандидатов), а также медицинская справка о состоянии здоровья при необходимости.

ВCМ уточняет, что состояние здоровья кандидатов проверяется до проведения конкурса в соответствии с законодательством, а медицинская справка действует 18 месяцев с момента выдачи.

Лица, включенные в реестр участников конкурса, обязаны письменно уведомить секретариат ВCМ о своем участии или отказе от участия в отборе.

