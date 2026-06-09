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unimedia.info logounimedia
9 Июня 2026, 11:16
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Серджиу Караман переизбран на пост главы Высшего совета магистратуры

Серджиу Караман был переизбран сегодня на должность председателя Высшего совета магистратуры. Его кандидатуру поддержали 8 членов совета.

Серджиу Караман переизбран на пост главы Высшего совета магистратуры.
Серджиу Караман переизбран на пост главы Высшего совета магистратуры.

На должность председателя Высшего совета магистратуры были выдвинуты два кандидата — Алена Мирон и Серджиу Караман, пишет unimedia.info

За Алену Мирон проголосовали 4 члена совета, за Серджиу Карамана — 8.

Процедура голосования проходила тайно.

Источник
unimedia.info logounimedia
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