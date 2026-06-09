Серджиу Караман переизбран на пост главы Высшего совета магистратуры.

На должность председателя Высшего совета магистратуры были выдвинуты два кандидата — Алена Мирон и Серджиу Караман, пишет unimedia.info

За Алену Мирон проголосовали 4 члена совета, за Серджиу Карамана — 8.

Процедура голосования проходила тайно.