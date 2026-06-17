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rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 18:00
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Правительство передало здания ЖДМ Высшему совету магистратуры

Правительство 17 июня одобрило передачу двух зданий ЖДМ на улице Влайку Пыркэлаб, 48 в центре Кишинева Высшему совету магистратуры. Проект на заседании представил директор Агентства публичной собственности Роман Кожухарь.

Правительство передало здания ЖДМ Высшему совету магистратуры.
Правительство передало здания ЖДМ Высшему совету магистратуры.

Согласно документу, два здания безвозмездно передают из управления Агентства публичной собственности, в ведении которого находится ЖДМ, в управление и пользование Высшего совета магистратуры. Речь идет о двух трехэтажных строениях с кадастровыми номерами 0100205.419.01 и 0100205.419.02. Их площадь составляет 1100,2 кв. м и 568 кв. м., пишет rupor.md

После вступления решения в силу Агентство публичной собственности и ВСМ должны создать комиссию и оформить передачу имущества в течение 30 дней.

Кожухарь заявил, что решение связано с более рациональным использованием государственного имущества.

«Логика решения простая: государственное имущество должно использоваться там, где оно приносит больше публичной пользы. В данном случае речь идет о центральном здании с важной вместимостью, которое может лучше отвечать потребностям учреждения судебной системы», — сказал Кожухарь.

Глава АПС также заявил, что нынешнее помещение ВСМ имеет ограниченную площадь, а передача зданий создаст для совета более подходящие условия работы. Отдельным аргументом в пользу передачи стало прошлое здания: Кожухарь напомнил, что оно уже было связано с системой правосудия.

«Важно отметить и исторический характер этого здания, поскольку недвижимость имеет известную связь с системой правосудия, будучи бывшим историческим судебным зданием», — заявил он.

При этом о самом ЖДМ Кожухарь говорил уже не в историческом, а в хозяйственном ключе. По его словам, проект позволит рациональнее управлять имуществом, которое находится в ведении ЖДМ.

«Центральный административный офис, дорогой в содержании и напрямую не связанный с основной железнодорожной деятельностью, не должен блокировать полезные и важные для государства институциональные решения», — сказал директор Агентства публичной собственности.

Источник
rupor.md logorupor
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