Правительство передало здания ЖДМ Высшему совету магистратуры.

Правительство 17 июня одобрило передачу двух зданий ЖДМ на улице Влайку Пыркэлаб, 48 в центре Кишинева Высшему совету магистратуры. Проект на заседании представил директор Агентства публичной собственности Роман Кожухарь.

Согласно документу, два здания безвозмездно передают из управления Агентства публичной собственности, в ведении которого находится ЖДМ, в управление и пользование Высшего совета магистратуры. Речь идет о двух трехэтажных строениях с кадастровыми номерами 0100205.419.01 и 0100205.419.02. Их площадь составляет 1100,2 кв. м и 568 кв. м., пишет rupor.md

После вступления решения в силу Агентство публичной собственности и ВСМ должны создать комиссию и оформить передачу имущества в течение 30 дней.

Кожухарь заявил, что решение связано с более рациональным использованием государственного имущества.

«Логика решения простая: государственное имущество должно использоваться там, где оно приносит больше публичной пользы. В данном случае речь идет о центральном здании с важной вместимостью, которое может лучше отвечать потребностям учреждения судебной системы», — сказал Кожухарь.

Глава АПС также заявил, что нынешнее помещение ВСМ имеет ограниченную площадь, а передача зданий создаст для совета более подходящие условия работы. Отдельным аргументом в пользу передачи стало прошлое здания: Кожухарь напомнил, что оно уже было связано с системой правосудия.

«Важно отметить и исторический характер этого здания, поскольку недвижимость имеет известную связь с системой правосудия, будучи бывшим историческим судебным зданием», — заявил он.

При этом о самом ЖДМ Кожухарь говорил уже не в историческом, а в хозяйственном ключе. По его словам, проект позволит рациональнее управлять имуществом, которое находится в ведении ЖДМ.

«Центральный административный офис, дорогой в содержании и напрямую не связанный с основной железнодорожной деятельностью, не должен блокировать полезные и важные для государства институциональные решения», — сказал директор Агентства публичной собственности.