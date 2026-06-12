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moldova1.md logomoldova1
12 Июня 2026, 15:25
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Выпускников предупреждают о мошенниках, продающих "тесты" для выпускных экзаменов

Минобразования снова предупреждает выпускников о мошенничестве c якобы продажей в интернете тестов для экзаменов на степень бакалавра.

Выпускников предупреждают о мошенниках, продающих &#34;тесты&#34; для выпускных экзаменов.
Выпускников предупреждают о мошенниках, продающих "тесты" для выпускных экзаменов.

В ведомстве напоминают, что экзаменационные материалы хранятся в секрете, доступа к ним у посторонних людей нет, поэтому объявления о продаже — обман, а попытка купить тесты может повлечь за собой ответственность за нарушение закона, передает moldova1.md

"Каждый год в Телеграме и других социальных сетях появляются предложения о продаже якобы настоящих экзаменационных тестов и некоторые ученики и родители попадаются на эту уловку. Мы еще раз призываем не переводить деньги мошенникам, потому что это не что иное, как мошенничество. Людям обещают настоящие экзаменационные задания, но в итоге оказывается, что это не так", — напоминает министр образования Дан Перчун.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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