Выпускников предупреждают о мошенниках, продающих "тесты" для выпускных экзаменов.

В ведомстве напоминают, что экзаменационные материалы хранятся в секрете, доступа к ним у посторонних людей нет, поэтому объявления о продаже — обман, а попытка купить тесты может повлечь за собой ответственность за нарушение закона, передает moldova1.md

"Каждый год в Телеграме и других социальных сетях появляются предложения о продаже якобы настоящих экзаменационных тестов и некоторые ученики и родители попадаются на эту уловку. Мы еще раз призываем не переводить деньги мошенникам, потому что это не что иное, как мошенничество. Людям обещают настоящие экзаменационные задания, но в итоге оказывается, что это не так", — напоминает министр образования Дан Перчун.