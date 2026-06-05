Четверо выпускников лицеев в Молдове сдадут один экзамен вместо четырёх.

По правилам национального бакалавриата, выпускники могут быть освобождены от сдачи экзаменов с автоматическим выставлением оценки «10», если они подтверждают высокий уровень знаний официальными документами. Высший балл досрочно присуждают за владение иностранными языками и компьютерными технологиями на международном уровне, за отличные навыки общения на румынском языке, а также за призовые места на республиканских или международных школьных олимпиадах. В текущую экзаменационную сессию сразу четыре выпускника из Кишинева и села Кожушна смогли освободиться от трех экзаменов из четырех, подтвердив свои знания дипломами и сертификатами Cambridge, DALF и Certiport, пишет rupor.md

Кроме того, по результатам той же сертификации и успехов на олимпиадах, еще 28 выпускников лицеев получили автоматически по три десятки, а 999 учащихся — по две наивысшие оценки. Эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки лицеистов и позволяют им снизить экзаменационную нагрузку в конце учебного года.

Общее число учащихся, которые воспользовались правом на досрочные высшие баллы в 2026 году, исчисляется тысячами. По данным профильного ведомства, за экзамен по иностранному языку автоматические «10» (десять) получил 3 791 ученик, за испытание по информатике — 1 136 выпускников, а по румынскому языку и литературе для учебных заведений с иным языком обучения высшую оценку досрочно выставили 115 старшеклассникам.