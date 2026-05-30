В Кишинёве выпускники лицея почтили память одноклассницы.

В этом году девочка должна была окончить 9-й класс вместе со своими друзьями и одноклассниками.

Трагедия произошла 24 марта 2023 года на бульваре Мирчи чел Бэтрын в секторе Чеканы. 12-летняя Анастасия переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил троллейбус, за рулем которого находилась 41-летняя женщина. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Спустя два года после трагедии друзья и близкие девочки собрались у ее могилы. Они принесли цветы, зажгли свечи и вспомнили Анастасию добрыми словами.

Водитель троллейбуса, совершившая смертельный наезд на ребенка, признана виновной. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии открытого типа.

Мать девочки, Ольга Кулай, не согласна с вынесенным приговором. Она считает его слишком мягким наказанием за гибель её ребенка.



