30 Мая 2026, 13:05
4 289
В Кишинёве выпускники лицея почтили память одноклассницы

Выпускники столичного лицея пришли на кладбище, чтобы почтить память своей одноклассницы Анастасии Кулай, трагически погибшей под колесами троллейбуса три года назад.

В Кишинёве выпускники лицея почтили память одноклассницы.

В этом году девочка должна была окончить 9-й класс вместе со своими друзьями и одноклассниками.

Трагедия произошла 24 марта 2023 года на бульваре Мирчи чел Бэтрын в секторе Чеканы. 12-летняя Анастасия переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил троллейбус, за рулем которого находилась 41-летняя женщина. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Спустя два года после трагедии друзья и близкие девочки собрались у ее могилы. Они принесли цветы, зажгли свечи и вспомнили Анастасию добрыми словами. 

Водитель троллейбуса, совершившая смертельный наезд на ребенка, признана виновной. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии открытого типа. 

Мать девочки, Ольга Кулай, не согласна с вынесенным приговором. Она считает его слишком мягким наказанием за гибель её ребенка.


