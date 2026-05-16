Выпускникам колледжей в Молдове упростили процедуру поступления в университеты.

Новые правила начнут действовать с приемной кампании на 2026–2027 учебный год и коснутся как бюджетных мест, так и обучения на контрактной основе. Регламент впервые устанавливает четкую связь между специальностями в колледжах и соответствующими университетскими программами, передает rupor.md

Основная цель изменений — обеспечить непрерывность образования и избавить студентов от необходимости повторно изучать уже пройденные дисциплины. Теперь высшие учебные заведения смогут признавать до 60 учебных кредитов, накопленных студентами во время учебы в колледже, если программы обучения совместимы. Это позволит учитывать уже полученные навыки и академические результаты при зачислении на программы лиценциата.

Механизм охватывает широкий спектр направлений, включая медицину, педагогику, ИТ, право, экономику, инженерию и сельское хозяйство. Например, выпускники колледжей, изучавшие бухгалтерский учет или финансы, смогут продолжить учебу на экономических, административных или юридических факультетах. Специалисты в области информационных технологий получат доступ к университетским программам по инженерии, игровому дизайну и анимации, а выпускники педагогических специальностей смогут поступать на направления в сфере гуманитарных и социальных наук.

Для информирования будущих абитуриентов университеты и колледжи будут проводить совместные мероприятия по профориентации, ярмарки и дни открытых дверей. По словам государственного секретаря министерства Адрианы Казаку, приказ устраняет барьеры между ступенями образования и создает для молодежи понятный и мотивирующий путь к получению высшего образования. Подобный подход будет применяться и в других сферах, таких как журналистика, искусство, транспорт, социальная помощь и безопасность.