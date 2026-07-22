Бэлуцел за высокие оклады в госсекторе: «Мы хотим, чтобы они работали или воровали?».

Депутат PAS Адриан Бэлуцел считает, что дискуссия о высоких зарплатах в госучреждениях должна касаться только случаев, когда вознаграждение является необоснованно высоким, а не приводить к общему ограничению уровня оплаты труда.

Парламентарий заявил, что число людей, получающих очень высокие зарплаты, невелико, а введение общего потолка может иметь негативные последствия, пишет omniapres.md

«Если посмотреть на статистику и данные, число людей, получающих такие зарплаты, очень и очень небольшое. (…) Нам нужна содержательная общественная дискуссия, чтобы определить, где именно необходимо вмешательство, где существуют действительно неприлично высокие зарплаты, в каких учреждениях накопилось несколько очень высокооплачиваемых должностей. Но это не отражает ситуацию во всех учреждениях», — заявил Адриан Бэлуцел.

Депутат также прокомментировал участие членов PAS в наблюдательных советах государственных предприятий, отметив, что таких людей немного.

«Из более чем 600 человек мы говорим всего о 17, которые одновременно являются членами партии, например государственных секретарях, делегированных в эти советы», — уточнил он.

По его мнению, необходимо точечно вмешиваться в проблемные случаи, а не вводить общий потолок зарплат.

«Нужно действовать адресно. Потому что ограничение зарплат демотивирует компетентных специалистов приходить работать в государственные учреждения и компании и одновременно, простите, поощряет коррупцию и воровство», — заявил депутат PAS.

Бэлуцел считает, что предприятия, управляющие бюджетами в сотни миллионов леев, должны иметь возможность достойно оплачивать труд руководителей, чтобы привлекать профессионалов и предотвращать незаконные практики.

«Нельзя платить директору предприятия, которое управляет продажами на 500–600 миллионов леев, зарплату в 10 тысяч леев в месяц. Мы хотим, чтобы эти люди получали достойную оплату и показывали результат, или хотим, чтобы у них на бумаге была зарплата в два лея, а сами они воровали? Мы этого не хотим», — заключил парламентарий.