Ион Киртоакэ: Расширение веттинга может заблокировать судебную систему.

Судьи узнали о законопроекте, который предусматривает расширение чрезвычайной оценки и на судей судов первой инстанции, с официальной страницы Венецианской комиссии, утверждает судья Ион Киртоакэ.

По словам судьи, применение веттинга на этом уровне может привести к блокировке работы судебной системы, поскольку некоторые судьи могут не пройти оценку, а другие могут выбрать отставку, передаёт ipn.md

Ион Киртоакэ отметил, что проект, касающийся так называемого «полного веттинга», содержит более строгие положения, чем механизмы оценки целостности, применяемые до сих пор.

«Закон о полном веттинге более строгий, в некоторых аспектах, чем закон о веттинге или предварительном веттинге. Если критерий целостности не соблюдён хотя бы на 40%, оценка считается проваленной», — заявил судья в эфире программы на телеканале RealitateaTV.

По его словам, судьи узнали о проекте, касающемся их, с сайта Венецианской комиссии.

«Всё, чего просят судьи, — это чтобы всё делалось в прозрачных рамках, с консультациями с судьями и их участием в разработке законов. Все говорили, что нам нужен ВСМ, прошедший проверку. Теперь мы больше не доверяем ВСМ? Судебная система была шокирована, узнав об этом проекте на официальной странице Венецианской комиссии», — утверждает судья.

По его мнению, расширение чрезвычайной оценки на судей нижестоящих судов может усугубить дефицит персонала в системе и может повлиять на срок рассмотрения дел.

«В Апелляционном суде уже назначаются слушания на 2027 год. В суде Кишинёва дела назначены на ноябрь-декабрь 2026 года, то есть на 5-6 месяцев вперед. Что произойдет, если ещё 30 человек покинут Кишинёвский суд? Очевидно, что рабочая нагрузка возрастёт экспоненциально», — добавил Ион Киртоакэ.