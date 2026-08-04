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noi.md logonoi
4 Августа 2026, 08:27
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Всё больше граждан Молдовы самостоятельно организуют отпуск

Доверие граждан Молдовы к туристическим агентствам снизилось после того, как сотни клиентов остались без оплаченного отдыха.

Всё больше граждан Молдовы самостоятельно организуют отпуск.
Всё больше граждан Молдовы самостоятельно организуют отпуск.

Всё больше туристов предпочитают самостоятельно бронировать авиабилеты и жильё, а те, кто продолжает обращаться в агентства, требуют договоры, кассовые чеки и дополнительные подтверждения перед оплатой, сообщает noi.md

Представители туристической отрасли подтверждают снижение спроса. При этом клиенты стали осторожнее и чаще интересуются действительностью бронирования и тем, куда именно перечисляются их деньги.

«Помимо договора и кассового чека, туристы просят подтверждение от гостиницы. Чувствуется, что люди стали внимательнее к деталям», — заявила администратор туристического агентства Дорина Здоровецки.

Председатель Национальной ассоциации туристических агентств Ион Алекса подтвердил сокращение спроса и появление тревоги среди граждан, которые уже приобрели туристические пакеты.

Он предупредил, что предложения с необычно низкими ценами должны вызывать подозрения. По его словам, реальные скидки обычно распространяются на весь рынок, а не предоставляются только одним агентством.

Беспокойство возникло после задержания и помещения под предварительный арест администратора Travel Express, проходящей по делу о мошенничестве. По данным прокуратуры, она якобы получала от клиентов деньги за туристические пакеты, однако оплаченные услуги впоследствии не предоставлялись.

Столичная полиция сообщила, что к настоящему времени в рамках дела зарегистрированы 32 уголовных производства. Правоохранительные органы продолжают принимать жалобы и призывают всех пострадавших обращаться в компетентные органы.

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noi.md logonoi
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