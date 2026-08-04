Всё больше граждан Молдовы самостоятельно организуют отпуск.

Доверие граждан Молдовы к туристическим агентствам снизилось после того, как сотни клиентов остались без оплаченного отдыха.

Всё больше туристов предпочитают самостоятельно бронировать авиабилеты и жильё, а те, кто продолжает обращаться в агентства, требуют договоры, кассовые чеки и дополнительные подтверждения перед оплатой, сообщает noi.md

Представители туристической отрасли подтверждают снижение спроса. При этом клиенты стали осторожнее и чаще интересуются действительностью бронирования и тем, куда именно перечисляются их деньги.

«Помимо договора и кассового чека, туристы просят подтверждение от гостиницы. Чувствуется, что люди стали внимательнее к деталям», — заявила администратор туристического агентства Дорина Здоровецки.

Председатель Национальной ассоциации туристических агентств Ион Алекса подтвердил сокращение спроса и появление тревоги среди граждан, которые уже приобрели туристические пакеты.

Он предупредил, что предложения с необычно низкими ценами должны вызывать подозрения. По его словам, реальные скидки обычно распространяются на весь рынок, а не предоставляются только одним агентством.

Беспокойство возникло после задержания и помещения под предварительный арест администратора Travel Express, проходящей по делу о мошенничестве. По данным прокуратуры, она якобы получала от клиентов деньги за туристические пакеты, однако оплаченные услуги впоследствии не предоставлялись.

Столичная полиция сообщила, что к настоящему времени в рамках дела зарегистрированы 32 уголовных производства. Правоохранительные органы продолжают принимать жалобы и призывают всех пострадавших обращаться в компетентные органы.