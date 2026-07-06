Всемирный банк поможет Молдове восстановить леса на юге страны.

Министр окружающей среды Георгий Хаждер обсудил с представителями Всемирного банка подготовку к новому экологическому проекту «Зеленый щит Молдовы» (Moldova Green Shield).

Инициатива, как считают в министерстве, призвана защитить южные регионы страны от засухи, деградации земель и других климатических рисков, передает rupor.md

Главная цель масштабной программы — помочь республике лучше справляться с последствиям изменения климата. Проект будет работать по двум ключевым направлениям: восстановление лесных массивов и реанимация пострадавших от эрозии участков земли на юге республики. По словам министра Георгия Хаждера, реализация этих планов позволит не только защитить биоразнообразие региона, но и поддержать местных жителей в наиболее уязвимых районах.

В ближайшее время эксперты министерства и Всемирного банка займутся совместной подготовкой всей необходимой документации для официального утверждения и запуска программы.

Помимо нового проекта, на встрече затронули и текущую помощь международных партнеров. Ведомство напоминает, что в Молдове при поддержке Всемирного банка уже внедряется проект RE-MAP. В его рамках специалисты восстанавливают лесные экосистемы, пастбища и водно-болотные угодья на территории 15 населенных пунктов страны.