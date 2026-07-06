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rupor.md logorupor
6 Июля 2026, 18:09
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Всемирный банк поможет Молдове восстановить леса на юге страны

Министр окружающей среды Георгий Хаждер обсудил с представителями Всемирного банка подготовку к новому экологическому проекту «Зеленый щит Молдовы» (Moldova Green Shield).

Всемирный банк поможет Молдове восстановить леса на юге страны.
Всемирный банк поможет Молдове восстановить леса на юге страны.

Инициатива, как считают в министерстве, призвана защитить южные регионы страны от засухи, деградации земель и других климатических рисков, передает rupor.md

Главная цель масштабной программы — помочь республике лучше справляться с последствиям изменения климата. Проект будет работать по двум ключевым направлениям: восстановление лесных массивов и реанимация пострадавших от эрозии участков земли на юге республики. По словам министра Георгия Хаждера, реализация этих планов позволит не только защитить биоразнообразие региона, но и поддержать местных жителей в наиболее уязвимых районах.

В ближайшее время эксперты министерства и Всемирного банка займутся совместной подготовкой всей необходимой документации для официального утверждения и запуска программы.

Помимо нового проекта, на встрече затронули и текущую помощь международных партнеров. Ведомство напоминает, что в Молдове при поддержке Всемирного банка уже внедряется проект RE-MAP. В его рамках специалисты восстанавливают лесные экосистемы, пастбища и водно-болотные угодья на территории 15 населенных пунктов страны.

Всемирный банк поможет Молдове восстановить леса на юге страны

Всемирный банк поможет Молдове восстановить леса на юге страны

Всемирный банк поможет Молдове восстановить леса на юге страны

Источник
rupor.md logorupor
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