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bani.md logobani
15 Июня 2026, 07:45
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Молдова вошла в пятёрку стран Европы с наименьшим количеством лесов

Молдова входит в число стран Европы с наименьшим количеством лесов. Согласно рейтингу Всемирного банка, лишь 12% территории страны покрыто лесами — это 37-е место из 41 европейского государства, включённых в анализ.

Молдова вошла в пятёрку стран Европы с наименьшим количеством лесов.
Молдова вошла в пятёрку стран Европы с наименьшим количеством лесов.

Молдова находится на одном уровне с Ирландией и опережает только Нидерланды, Мальту и Исландию, где леса занимают лишь 0,5% территории, пишет bani.md

Лидером по лесистости в Европе является Финляндия: леса покрывают 74% её территории. Далее следуют Швеция (69%) и Черногория (62%).

Румыния занимает 28-е место с показателем 30%, в то время как Болгария и Португалия — 36%, а Австрия — 47%.

Данные показывают значительные различия между странами, обусловленные климатом, рельефом и историей использования земель. Северные страны сохранили обширные леса благодаря холодному климату и низкой плотности населения, тогда как государства с плодородными сельхозземлями или высокой урбанизацией имеют гораздо меньше лесов.

Специалисты обращают внимание: хотя Европа за последние десятилетия увеличила общую площадь лесов благодаря программам лесовосстановления и естественному возобновлению, лесные экосистемы всё больше страдают от изменений климата, засух, пожаров и вредителей.

Источник
bani.md logobani
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