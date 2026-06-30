Всемирный банк выделит $1,7 млн на проект новой ТЭЦ в Кишинёве.

Молдова получит от Всемирного банка грант в $1,7 млн на подготовку проекта строительства новой когенерационной станции для АО «Термоэлектрика».

Министерство энергетики и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), входящий в группу Всемирного банка, подписали грантовое соглашение о предоставлении безвозмездного финансирования в размере до 1,7 млн долларов США для подготовки проекта по строительству новых высокоэффективных мощностей по выработке тепловой и электрической энергии для АО «Термоэлектрика», пишет moldpres.md

Поддержка оказывается через механизм Грантового фонда для подготовки проектов и будет направлена на разработку технической документации, специализированных исследований, экологических и социальных оценок, а также других мероприятий, необходимых для подготовки стратегической инвестиции, включённой в программу Resilient, Efficient, Secure Combined Heat and Power Program (RESHAPE-Moldova).

Документ основан на выводах технико-экономического обоснования, подготовленного в рамках Второго проекта по повышению эффективности системы централизованного теплоснабжения (PIESACET-2), финансируемого Всемирным банком. В нём рекомендуется развитие новой высокоэффективной когенерационной станции с комбинированным циклом, которая будет способствовать модернизации энергетической инфраструктуры муниципия Кишинёв и укреплению энергетической безопасности Республики Молдова.

Строительство новой высокоэффективной когенерационной станции с электрической мощностью около 250 МВт и тепловой мощностью около 180 МВт позволит осуществлять одновременную выработку электрической и тепловой энергии с меньшим потреблением топлива по сравнению с традиционными технологиями, что приведёт к снижению себестоимости производства энергии и более эффективному использованию энергетических ресурсов.

Новая инвестиция создаст предпосылки для постепенной замены устаревших генерирующих мощностей, повышения энергетической эффективности, сокращения потребления топлива и снижения выбросов парниковых газов. Одновременно проект будет способствовать интеграции возобновляемых источников энергии и развитию более устойчивой и гибкой энергетической системы.

Реализация гранта будет обеспечена через Консолидированное подразделение по реализации и мониторингу проектов в энергетической сфере (UCIPE) в сотрудничестве с АО «Термоэлектрика» и Всемирным банком.

Грант является безвозвратным и не создаёт обязательств по его возврату для Республики Молдова. Средства будут использованы для подготовки инвестиционного проекта, а финансируемые мероприятия планируется реализовать до конца 2027 года.