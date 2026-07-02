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realitatea.md logorealitatea
2 Июля 2026, 15:48
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После массового отравления ANSA просит запретить домашние блюда на мероприятиях

Жаркая погода провоцирует быстрое размножение бактерий в еде, в связи с чем организаторам массовых мероприятий (свадьбы, крестины, поминки) следует уделить особое внимание безопасности готовых блюд.

После массового отравления ANSA просит запретить домашние блюда на мероприятиях.
После массового отравления ANSA просит запретить домашние блюда на мероприятиях.

В связи с этим Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) рекомендует пользоваться услугами только лицензированных кейтеринговых компаний. Агентство также обращает внимание владельцев банкетных залов на то, что в договорах аренды следует прямо указывать: питание должно обеспечиваться авторизованным оператором, а не готовиться в домашних условиях, пишет realitatea.md

«Приготовление пищи в неавторизованных помещениях, без соблюдения санитарно-гигиенических требований и без возможности обеспечить прослеживаемость используемых продуктов, может представлять серьезную угрозу для здоровья участников мероприятия», — предупреждают в ANSA.

Среди рекомендаций ведомства — проверять наличие разрешительных документов у кейтеринговой компании, уточнять происхождение используемого сырья и не оставлять готовые блюда при комнатной температуре на длительное время, поскольку это значительно повышает риск их порчи.

«Безопасность пищевых продуктов — ответственность каждого. Соблюдение правил гигиены и сотрудничество с авторизованными операторами помогут обеспечить безопасное проведение любого частного мероприятия», — подчеркивают в ANSA.

Напомним, на этой неделе 26 человек отравились во время мероприятия, проходившего в одном из отелей Кишинева.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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