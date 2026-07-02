После массового отравления ANSA просит запретить домашние блюда на мероприятиях.

Жаркая погода провоцирует быстрое размножение бактерий в еде, в связи с чем организаторам массовых мероприятий (свадьбы, крестины, поминки) следует уделить особое внимание безопасности готовых блюд.

В связи с этим Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) рекомендует пользоваться услугами только лицензированных кейтеринговых компаний. Агентство также обращает внимание владельцев банкетных залов на то, что в договорах аренды следует прямо указывать: питание должно обеспечиваться авторизованным оператором, а не готовиться в домашних условиях, пишет realitatea.md

«Приготовление пищи в неавторизованных помещениях, без соблюдения санитарно-гигиенических требований и без возможности обеспечить прослеживаемость используемых продуктов, может представлять серьезную угрозу для здоровья участников мероприятия», — предупреждают в ANSA.

Среди рекомендаций ведомства — проверять наличие разрешительных документов у кейтеринговой компании, уточнять происхождение используемого сырья и не оставлять готовые блюда при комнатной температуре на длительное время, поскольку это значительно повышает риск их порчи.

«Безопасность пищевых продуктов — ответственность каждого. Соблюдение правил гигиены и сотрудничество с авторизованными операторами помогут обеспечить безопасное проведение любого частного мероприятия», — подчеркивают в ANSA.

Напомним, на этой неделе 26 человек отравились во время мероприятия, проходившего в одном из отелей Кишинева.