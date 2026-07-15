Врачи сравнили медсервис в Молдове и за рубежом: Доступ по звонку против месяцев ожидания.

Молдавские врачи остаются очень лояльными к пациентам, но последние этого не ценят и зачастую жалуются на то, что их не принимают так быстро, как им бы хотелось.

Это притом что система здравоохранения в Молдове обеспечивает беспрецедентный уровень доступности узких специалистов, в то время как на Западе планового приёма приходится ждать до полугода, а за приём вне очереди там необходимо заплатить немалые деньги клинике, передает noi.md

Такое мнение высказали интервенционный невролог Андрей Филиогло и нейрохирург Виктор Андронаки, выступая в передаче "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4.

Говоря об отношении врачей и пациентов у нас и за рубежом, Андрей Филиогло пояснил, что основная разница состоит в том, что за границей общение врача и пациента напрямую через личные телефонные разговоры или соцсети невозможно.

Запись в клинику осуществляется через личного секретаря или секретаря департамента. При этом пациент практически не имеет доступа к личному телефону врача, не говоря уже о том, чтобы звонить ему ночью, в выходные дни, писать в социальных сетях и так далее.

Он отметил, что в Молдове ситуация обратная, и это своего рода недостаток нашей системы с точки зрения комфорта врача, но огромное преимущество в плане доступа наших пациентов к высокоспециализированному классному лечению.

Например, в Израиле попасть к узкоспециализированному специалисту, к нейрохирургу, который специализируется на нейрохирургии основания черепа, без очереди, с плановой проблемой практически невозможно. Чтобы попасть на приём к такому узкоспециализированному специалисту, нужно ждать минимум 4-6 месяцев. А за срочный приём вне очереди пациент должен заплатить немалые деньги не врачу, а клинике. Часть суммы покрывается страховой компанией, где застрахован пациент, а часть платит отдельно пациент. Бенефициаром денег за консультацию выступает клиника, а часть этих денег за срочную консультацию получает непосредственно врач.

Если проблема срочная, к примеру, если это инфаркт, инсульт, острая травма, то тогда оказывается срочная помощь. Но если проблема плановая, у пациента боль на фоне какой-то плановой проблемы, либо какой-то дискомфорт, то тогда пациент будет ждать долго и очень долго.

Андрей Филиогло уточнил, что за границей нет таких ситуаций, которые встречается порой у нас, когда пациенты жалуются в соцсетях на то, что, к примеру, с болью в спине целых 4 часа ждали в больнице врача, который был на операции, и не мог их оперативно посмотреть.

Интервенционный невролог отметил, что за границей люди порой в приёмном покое целые сутки ждут до первого контакта с врачом - узким специалистом, не врачом скорой помощи. И там это нормально, там нет в целом такого ажиотажа, как у нас, что раз пациента привезли в больницу, то его должны немедленно осмотреть.

Нейрохирург Виктор Андронаки подтвердил, что наши врачи в целом очень лояльны к пациентам, и, к примеру, в той же Великобритании надо ждать очередь 4-6 месяцев, чтобы встретиться с узким специалистом, а после коронавируса эта очередь доходила до 12-14 месяцев. Было много случаев, когда нашим соотечественникам за рубежом было легче прилететь домой, в Молдову, для решения своих медицинских проблем, чтобы не ждать полгода своей очереди к врачу за границей.

Виктор Андронаки пояснил, что не все граждане Молдовы понимают, как устроена наша система, в которой есть свои приоритеты. К примеру, в срочном случае, когда человек умирает или есть признаки острой патологии, и нужно действовать оперативно, пациента помещают в «красную зону», где помощь оказывается немедленно. Есть также «зелёная зона», «жёлтая зона», «синяя зона», куда пациенты распределяются в зависимости от важности тех симптомов и тех заболеваний, с которым они обращаются.