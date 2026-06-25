Во Львове врачи спасли 24-летнюю гражданку Молдовы от ампутации ноги.

Медики львовской Больницы Святого Луки экстренно прооперировали уроженку Кишинева, у которой из-за редкой формы тромбоза началось отмирание тканей ноги.

Как сообщает украинское издание «Сихів.Медіа», пациентка обратилась за помощью в критический момент: задержка всего на один час привела бы к неизбежной ампутации конечности и летальному исходу, передает rupor.md

На момент госпитализации в украинскую клинику у девушки диагностировали флеботромбоз и тромбофлебит, при которых тромбы полностью заблокировали венозный отток крови от левой ноги и распространились до тазовой области. Согласно публикации «Сихів.Медіа», это спровоцировало острый компартмент-синдром — опасное состояние, когда из-за резкого давления в мышцах прекращается кровоснабжение и ткани начинают погибать. Врачи оценивали риски как максимальные: молодой женщине грозила потеря ноги на уровне тазобедренного сустава, отказ почек, сепсис и смерть.

По данным Больницы Святого Луки, гражданку Молдовы отправили на операционный стол через 30 минут после осмотра. Хирурги провели декомпрессионную фасциотомию — рассекли оболочку вокруг мышц, чтобы снизить давление и восстановить кровообращение. После этого врачи в течение двух недель стабилизировали состояние пациентки, а хирурги выполнили пластику дефектов тканей.

В ходе лечения специалисты также установили причину развития опасной патологии в столь молодом возрасте. Как пишет «Сихів.Медіа», у гражданки Молдовы обнаружили наследственную тромбофилию — генетическую склонность к повышенной свертываемости крови и образованию тромбов.

Сама пострадавшая рассказала журналистам, что переехала из Кишинева во Львов в прошлом году для работы в IT-компании. Первые симптомы в виде боли в ноге появились утром, но к вечеру утихли, из-за чего она не обратилась к медикам сразу. На следующий день нога резко отекла, посинела и стала холодной на ощупь. В настоящее время гражданка Молдовы чувствует себя хорошо, опасность для ее жизни миновала, и она продолжает проходить реабилитацию под контролем врачей.