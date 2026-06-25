Телефоны врачей оказались рассадником опасных супербактерий

В среднем на одном мобильном телефоне медицинского работника обнаружили более трех с половиной видов опасных бактерий из тех десяти групп, которые представляют наибольшую угрозу для пациентов.

Крупнейшее в своем роде исследование показало, что мобильные телефоны медицинских работников могут быть настоящими рассадниками супербактерий. Ученые, в том числе специалисты Университета Бонда, изучили 95 телефонов сотрудников больниц Австралии и ОАЭ. Результаты, опубликованные в журнале MicrobiologyOpen, выявили на устройствах те же опасные бактерии, которые ежегодно уносят миллионы жизней по всему миру.

В среднем на каждом телефоне обнаружили 3,62 вида бактерий из десяти групп, наиболее часто вызывающих тяжелые инфекции. Среди них — приоритетные патогены по версии Всемирной организации здравоохранения.

Что нашли на телефонах

Исследователи применили современный метод метагеномики — они считывали всю ДНК, присутствующую на поверхности устройств. Это позволило выявить не только сами бактерии, но и гены устойчивости к антибиотикам. Телефоны оказались настоящим «набором инструментов» для обмена этими генами между микробами.

Ученые даже предложили новый термин — «фоном» — для описания сложных микробных сообществ, которые формируются на мобильных устройствах.

Четыре главные угрозы

На телефонах чаще всего встречались четыре особенно опасные бактерии:

Золотистый стафилококк — живет на коже и в носу, но при попадании в раны или кровь вызывает сепсис, пневмонию и тяжелые инфекции. Особенно опасны его устойчивые штаммы (MRSA).

— живет на коже и в носу, но при попадании в раны или кровь вызывает сепсис, пневмонию и тяжелые инфекции. Особенно опасны его устойчивые штаммы (MRSA). Pseudomonas aeruginosa — настоящий кошмар для реанимаций и ожоговых отделений. Поражает легкие, кровь и раны, плохо поддается лечению.

— настоящий кошмар для реанимаций и ожоговых отделений. Поражает легкие, кровь и раны, плохо поддается лечению. Klebsiella pneumoniae — частая причина больничных пневмоний и инфекций кровотока. Некоторые штаммы устойчивы даже к самым сильным антибиотикам.

— частая причина больничных пневмоний и инфекций кровотока. Некоторые штаммы устойчивы даже к самым сильным антибиотикам. Кишечная палочка (E. coli) — может вызывать тяжелые инфекции мочевыводящих путей, почек и сепсис.

«Слепое пятно» в больницах

Образцы брали преимущественно в приемных отделениях, педиатрии и отделениях интенсивной терапии. Телефоны постоянно перемещаются между палатами, пациентами и личными пространствами, но почти никогда не попадают под регулярную дезинфекцию.

Доктор Лотти Таджури из Университета Бонда отметила: «В больницах большое внимание уделяется гигиене рук, но мобильные телефоны часто остаются без внимания, несмотря на то, что ими постоянно пользуются в клинических условиях. Эти устройства перемещаются между палатами, зонами для пациентов и личным пространством, но их редко дезинфицируют».

Хотя исследование не отслеживало прямую передачу инфекций, оно ясно показывает потенциальный путь распространения опасных бактерий. По оценкам, только в Европе внутрибольничные инфекции добавляют более 25 миллионов койко-дней в год и обходятся в огромные суммы.

Доктор Адриан Голдсуорти подчеркнул, что это важный и ранее недооцененный фактор риска. Простая привычка регулярно протирать телефон специальными средствами могла бы стать недорогим, но эффективным дополнением к существующим мерам инфекционного контроля.

Даже такой привычный предмет, как мобильный телефон, требует такого же внимания, как и руки медицинского персонала.