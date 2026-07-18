Врач из Молдовы Тиникэ помог провести первую трансплантацию сердца в Яссах.

Уроженец Республики Молдова, профессор Григоре Тиникэ, вписал новую страницу в историю румынской медицины.

Он стал одним из руководителей команды, выполнившей первую трансплантацию сердца в Институте сердечно-сосудистых заболеваний в Яссах. Операция, проведенная в условиях жесткого дефицита времени, завершилась успешно, передает radiomoldova.md

Пациентом стал 44-летний мужчина, страдавший тяжелым заболеванием сердца. Он находился в листе ожидания на трансплантацию с 2024 года. Шанс на спасение появился после того, как семья 28-летнего мужчины, у которого была констатирована смерть мозга, дала согласие на донорство органов. В течение примерно четырех часов медицинские бригады одновременно проводили забор органов и их пересадку.

«Одной из особенностей этой операции стало то, что одновременно работала и команда по изъятию легких. Это несколько усложняет процесс трансплантации сердца, поскольку органы расположены рядом, и даже один сантиметр может стать критическим либо для легких, либо для сердца», — отметил Григоре Тиникэ, директор Института сердечно-сосудистых заболеваний в Яссах.

По словам руководителя Регионального центра трансплантации почек Адриана Ковика, спустя 24 часа после операции признаков отторжения донорского органа не наблюдалось. Врачи также контролируют функцию почек, поскольку у пациентов с тяжелыми сердечными заболеваниями после трансплантации могут возникнуть осложнения.

В операции приняли участие более 40 специалистов, включая сердечно-сосудистых хирургов, кардиологов, анестезиологов, врачей интенсивной терапии, а также команды, отвечавшие за изъятие и транспортировку органов.

После проведения первой трансплантации сердца Институт сердечно-сосудистых заболеваний в Яссах стал третьим аккредитованным центром в Румынии, имеющим право выполнять такие операции.

«Теперь мы являемся третьим центром после Тыргу-Муреша и Бухареста. Надеемся, что сможем проводить такие операции как можно чаще. До сих пор пациентов направляли в Тыргу-Муреш или Бухарест, где у каждого центра были собственные очереди на трансплантацию», — заявил глава кардиологической клиники Кристиан Стэтеску.

Григоре Тиникэ родился в селе Кушмирка Шолданештского района и окончил Институт медицины в Кишиневе. Уже более двадцати лет он возглавляет Институт сердечно-сосудистых заболеваний в Яссах. Новая аккредитация позволит улучшить доступ к трансплантации для жителей востока Румынии и станет более доступной альтернативой также для пациентов из Республики Молдова.