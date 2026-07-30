Воздух в Кишиневе и Бельцах вновь загрязнён выше санитарных норм.

​По данным Агентства по охране окружающей среды, за последние сутки в Кишиневе и Бельцах были зафиксированы превышения санитарных норм.

Основные превышения среднесуточных показателей были зафиксированы по формальдегиду, уровень которого превысил норму в 2,8 раза в Кишиневе и в 1,5 раза в Бельцах, а также по диоксиду азота, передает noi.md

Снижение скорости ветра в ночное время и утром 30 июля привело к накоплению загрязняющих веществ в воздухе, хотя на автоматических станциях мониторинга в Кишиневе, а также в Матеуцах Резинского района уровень твердых частиц PM10 и PM2,5 находился в пределах допустимых норм.

В связи с этим в период с 30 по 31 июля погодные условия будут по-прежнему способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Воздушные массы будут поступать с севера, со стороны Украины.