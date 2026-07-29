В Кишиневе и Бельцах зафиксированы превышения по формальдегиду и диоксиду азота.

За последние сутки метеорологические условия преимущественно способствовали рассеиванию загрязнителей в атмосфере благодаря притоку холодного воздуха и умеренному северо-западному ветру.

Однако мониторинг качества воздуха, проведенный на постах наблюдения в Кишиневе и Бельцах (по состоянию на 13:00 и 19:00 28 июля, а также на 07:00 29 июля), выявил ряд превышений допустимых норм, сообщает Управление метеорологии и экологического мониторинга, передает rupor.md

Согласно данным наблюдений, максимальная разовая концентрация диоксида азота была превышена в муниципии Бельцы по улице Штефан чел Маре в 1,1 раза.

Что касается среднесуточных предельно допустимых концентраций, то в Кишиневе зафиксировано превышение по диоксиду азота в 1,1 раза, а по формальдегиду в 2,8 раза. В Бельцах уровень формальдегида также превысил норму в 1,3 раза.

В то же время показатели, зарегистрированные автоматизированными станциями в период с 28 по 29 июля, включая взвешенные частицы PM10 и PM2,5, диоксид серы, озон, оксид углерода и диоксид азота на дорожной станции в Кишиневе и фоновой промышленно-сельской станции в селе Матеуцы Резинского района, не выходили за установленные пределы.

Прогноз на ближайшие дни

Специалисты прогнозируют, что сегодня, 29 июля, чередование воздушных масс и преимущественно умеренный ветер продолжат способствовать очищению воздуха. Однако уже 30 июля ситуация изменится: из-за отсутствия осадков, интенсивного солнечного излучения, слабого ветра, а также формирования запирающего слоя в ночные и утренние часы метеоусловия начнут способствовать накоплению загрязнителей.

Радиационный фон на территории страны остается в пределах нормы. В ближайшие сутки в нижней и средней атмосфере страны будут преобладать воздушные массы, смещающиеся с северо-запада со стороны Украины.