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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 16:26
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Восемь школ в Молдове станут современными образовательными центрами

В Молдове начинается модернизация еще восьми учебных заведений, входящих в сеть из 90 школ-моделей. Работы будут выполнены в рамках проекта «Модернизация школ», реализуемого Министерством образования и исследований.

Восемь школ в Молдове станут современными образовательными центрами.
Восемь школ в Молдове станут современными образовательными центрами.

Национальный офис развития инфраструктуры Moldova-Proiect уже приступил к подготовке технической документации и смет, необходимых для проведения строительных и модернизационных работ, передает rupor.md

В список вошли Теоретический лицей имени Лучиана Благи и гимназия имени Адриана Пэунеску в Кишиневе, Теоретический лицей в Коржеуцах (Бричанский район), лицей в Круглике (Криулянский район), лицей имени Григоре Виеру в Яловенах, лицей имени Штефана чел Маре в Дрокии, гимназия имени Михая Витязула в Страшенах и лицей имени Александру Донича в селе Пересечино Оргеевского района.

Проект предусматривает создание современных образовательных пространств, оснащение школ новыми лабораториями, а также улучшение условий для обучения учеников и работы педагогов.

В Министерстве образования отмечают, что эти учреждения являются частью стратегической программы по реформированию образовательной инфраструктуры, реализуемой при поддержке международных партнеров.

Источник
rupor.md logorupor
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