В Молдове модернизируют школы и повысят энергоэффективность больниц при поддержке ЕС.

В Молдове модернизируют 20 школ и повысят энергоэффективность 10 больниц в рамках двух проектов, поддерживаемых Европейским союзом.

Соглашения о финансировании были подписаны правительством и Европейским инвестиционным банком, передает nordnews.md

Первый проект — «Реабилитация и модернизация школ Молдовы» — оценивается в 51,5 млн евро. Он предусматривает обновление 20 учебных заведений по всей стране.

Из общей суммы 3,5 млн евро составляют грант Европейского союза, 8 млн евро — вклад Республики Молдова в рамках Плана экономического роста, а 40 млн евро — кредит от BEI Global.

Министр образования и исследований Дан Перчун заявил, что проект поможет снизить переполненность школ в столице и создать сеть образцовых учебных заведений на национальном уровне. Ожидается, что бенефициарами инициативы станут около 14 тысяч учащихся.

Второй проект касается повышения энергоэффективности в системе здравоохранения. Он предусматривает реабилитацию 10 государственных больниц национального значения.

За счет дополнительного гранта Европейского союза в размере 10 млн евро больницы оснастят современными системами вентиляции и солнечными панелями.

Министр энергетики Дорин Жунгиету отметил, что благодаря проекту расходы на электроэнергию могут сократиться примерно на 40%. По его словам, улучшенные условия почувствуют более миллиона пациентов и около 10 тысяч медицинских работников.

Премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что эти инвестиции принесут прямую пользу гражданам, поскольку позволят улучшить условия в государственных учреждениях. Он подчеркнул, что соглашения означают более энергоэффективные больницы и лучше обустроенные школы.

Посол Европейского союза в Республике Молдова Ивона Пьорко отметила, что поддержка ЕС приносит ощутимую пользу жителям страны. По ее словам, эти инвестиции также отражают приверженность Евросоюза устойчивому развитию Молдовы и ее движению к более экологичному и устойчивому будущему.