Кишинёв привлечёт около 140 млн леев грантов на модернизацию 52 детских садов.

В Кишинёве стартовал проект по повышению энергоэффективности детских садов общей стоимостью более 33 млн евро (около 700 млн леев).

Мэрия столицы подписала грантовое соглашение, предусматривающее выделение около 140 млн леев на реализацию проекта «Энергоэффективность детских садов Кишинёва», передает realitatea.md

Как сообщили муниципальные власти, проект предусматривает модернизацию 52 детских садов, из которых 30 будут обновлены на первом этапе. Большинство зданий были построены в 1970–1980-х годах и нуждаются в капитальном обновлении для соответствия современным требованиям энергоэффективности, безопасности и комфорта.

«Этот проект — прежде всего инвестиция в детей. Он означает более безопасные, комфортные и энергоэффективные детские сады, лучшие условия для обучения, снижение расходов на содержание общественных зданий и более здоровую среду для будущих поколений», — заявил мэр Кишинёва Ион Чебан.

В рамках работ планируется утеплить здания, заменить окна и двери, модернизировать системы отопления и вентиляции, обновить электросети и освещение, установить солнечные панели и внедрить другие энергосберегающие решения.

По оценкам муниципалитета, после завершения проекта улучшенные условия получат более 70% детей, посещающих детские сады Кишинёва, а расходы на энергопотребление и содержание учреждений существенно сократятся.

Проект реализуется в партнёрстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Фондом партнёрства по энергоэффективности и окружающей среде в Восточной Европе (E5P) и государствами — членами Европейского союза.