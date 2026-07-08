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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 19:52
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В Молдове отремонтируют и модернизируют 20 школ на 51,5 млн евро

В Республике Молдова отремонтируют и переоснастят 20 учебных заведений — соответствующий законопроект уже одобрили профильные комиссии.

В Молдове отремонтируют и модернизируют 20 школ на 51,5 млн евро.
В Молдове отремонтируют и модернизируют 20 школ на 51,5 млн евро.

Согласно документу, на эти цели предусматривается кредит на 40 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и грант на 3,5 млн евро от Инвестиционной платформы соседства и еще 8 млн евро софинансирования от самой республики, передает rupor.md

В зданиях проведут теплоизоляцию стен, повысят эффективность отопления, вентиляции и освещения, а также установят новые системы пожарной безопасности и оборудование для использования возобновляемой энергии. Инфраструктуру полностью адаптируют и под нужды маломобильных людей (с ограниченными возможностями). Внутри школ отремонтируют классы, закупят технику для лабораторий и обновят цифровые сети.

Модернизация начнется в 2027 году. Весь процесс будет координировать министерство образования и исследований. Главная цель проекта — создать безопасную и доступную учебную среду для учеников и педагогов, считают в ведомстве.

Законопроект, кроме того, полностью освобождает от уплаты НДС, акцизов и таможенных пошлин все товары и услуги, которые закупаются для ремонта этих школ. Точный порядок применения налоговых льгот позже установит правительство.

Источник
rupor.md logorupor
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