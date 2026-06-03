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tvrmoldova.md logotvrmoldova
3 Июня 2026, 20:35
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Военные Молдовы смогут проходить подготовку в элитных военных академиях США

США намерены расширить программы военной подготовки для Молдовы, включая обучение молдавских военнослужащих в ведущих американских военных академиях. Об этом во время визита в Кишинев заявил сенатор США Марк Келли.

Военные Молдовы смогут проходить подготовку в элитных военных академиях США.
Военные Молдовы смогут проходить подготовку в элитных военных академиях США.

В интервью TVR Moldova он подчеркнул, что американская поддержка учитывает нейтральный статус Республики Молдова и направлена прежде всего на развитие оборонных возможностей страны.

По словам Келли, США готовы активизировать сотрудничество между вооруженными силами двух стран. Речь идет об обучении молдавских военных в американских учебных заведениях, в том числе в академии Вест-Пойнт, а также о программах подготовки в сфере кибербезопасности, курсах Ranger и обучении подразделений специального назначения.

«Эти программы очень ценны. Мы должны не только продолжать их, но и ускорить. Национальная безопасность Республики Молдова и сохранение Молдовы и Румынии как сильных демократических государств отвечает нашим интересам», — заявил сенатор.

Отдельно он отметил сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, США поддерживают строительство линии электропередачи между Румынией и Молдовой на участке Страшены — Гутинаш стоимостью 130 миллионов долларов. Этот проект должен укрепить энергетическую безопасность страны и снизить зависимость от внешних рисков.

Говоря о вмешательстве России во внутренние процессы Молдовы, Келли заявил, что масштабы подобных попыток здесь значительно выше, чем в США.

«Россия пытается покупать голоса молдавских граждан. Мы не видели ничего подобного в Соединенных Штатах, хотя сталкиваемся с другими формами вмешательства. Они очень эффективно используют социальные сети. Вместе с тем Молдова демонстрирует способность противостоять таким попыткам», — отметил американский сенатор.

Во время визита в Кишинев Марк Келли встретился с министром обороны Анатолием Носатым и советником президента по вопросам безопасности Станиславом Секриеру.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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