Вартанян готов пройти военную подготовку, предложенную Минобороны: Для мужчины это нормально

Депутат Гайк Вартанян утверждает, что готов покинуть свой пост, чтобы пройти 42-дневную обязательную военную подготовку, предложенную Министерством обороны.

«Если будет принят закон и это необходимо, почему бы и нет?», - отметил депутат, передает agora.md

Хотя он считает эту инициативу «интересной», депутат говорит, что у него есть вопросы для уточнения у министра обороны Анатолия Носатого. Однако Вартанян утверждает, что готов подчиниться закону, если он будет принят, так как он не отслужил 12 месяцев обязательной военной службы.

«Если будет принят закон и это необходимо, почему бы и нет? Для мужчины это нормально. Мы ждем, когда инициатива дойдет до парламента. (...) Я не думаю, что это проблема, но, учитывая, что в Украине идет война, у нас возникают вопросы о цели этой инициативы", - отметил депутат Гайк Вартанян.

Напоминаем, что граждане Республики Молдова в возрасте от 27 до 55 лет, не проходившие военную службу, будут проходить обязательную военную подготовку. Проект разрабатывается Министерством обороны и находится на стадии общественных консультаций.

Он предусматривает 42 дня обязательной военной подготовки для всех мужчин, не проходивших военную службу. Проект предусматривает классификацию военнослужащих по уровню подготовки по званиям от I до III.