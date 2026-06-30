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realitatea.md logorealitatea
30 Июня 2026, 15:24
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Армия Молдовы получит более 100 единиц военной техники по гранту ЕС

Национальная армия Молдовы получит более 100 единиц современной военной техники в рамках проекта по модернизации мобильности и транспортных возможностей вооружённых сил.

Армия Молдовы получит более 100 единиц военной техники по гранту ЕС.re
Армия Молдовы получит более 100 единиц военной техники по гранту ЕС.re

Поставщиком оборудования станет канадская компания Roshel, а общий объём инвестиций превысит 50 миллионов евро. Средства предоставлены Европейским союзом в виде безвозвратного гранта, сообщает realitatea.md

Рамочное соглашение и контракт были подписаны между Министерством обороны Молдовы и Эстонским центром оборонных инвестиций в рамках европейской программы поддержки.

Поставка техники запланирована до мая 2027 года.

По информации Министерства обороны, данная закупка является частью пакета помощи на 2022–2025 годы, направленного на укрепление мобильности и транспортных возможностей Национальной армии. Программа реализуется при поддержке Европейского союза через Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF).

В ходе встречи с представителями компании-поставщика министр обороны Анатолие Носатый поблагодарил партнёров за сотрудничество и открытость, подчеркнув важную роль европейской поддержки в процессе модернизации оборонного сектора Республики Молдова.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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