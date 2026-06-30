Армия Молдовы получит более 100 единиц военной техники по гранту ЕС

Национальная армия Молдовы получит более 100 единиц современной военной техники в рамках проекта по модернизации мобильности и транспортных возможностей вооружённых сил.

Поставщиком оборудования станет канадская компания Roshel, а общий объём инвестиций превысит 50 миллионов евро. Средства предоставлены Европейским союзом в виде безвозвратного гранта, сообщает realitatea.md

Рамочное соглашение и контракт были подписаны между Министерством обороны Молдовы и Эстонским центром оборонных инвестиций в рамках европейской программы поддержки.

Поставка техники запланирована до мая 2027 года.

По информации Министерства обороны, данная закупка является частью пакета помощи на 2022–2025 годы, направленного на укрепление мобильности и транспортных возможностей Национальной армии. Программа реализуется при поддержке Европейского союза через Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF).

В ходе встречи с представителями компании-поставщика министр обороны Анатолие Носатый поблагодарил партнёров за сотрудничество и открытость, подчеркнув важную роль европейской поддержки в процессе модернизации оборонного сектора Республики Молдова.