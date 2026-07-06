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omniapres
6 Июля 2026, 08:10
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Спустя почти два месяца расследование событий в тюрьме Леова не завершено

Спустя почти два месяца после скандала в тюрьме №3 в Леове Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ) не завершила служебное расследование, начатое после обысков 11 мая.

Спустя почти два месяца расследование событий в тюрьме Леова не завершено.
Спустя почти два месяца расследование событий в тюрьме Леова не завершено.

В ответе на запрос OmniaPres в НАПУ сообщили, что расследование по-прежнему находится «на этапе сбора доказательств», а разглашение информации «нецелесообразно» и «может нанести ущерб ходу расследования».

В ведомстве заявили, что результаты будут обнародованы только после принятия окончательного решения, не уточнив при этом сроки завершения расследования.

Ранее журналисты запросили информацию о ходе служебной проверки, предварительных выводах, возможных выявленных нарушениях, ответственных лицах и примененных дисциплинарных мерах.

Кроме того, было запрошено разъяснить ситуацию, сложившуюся в тюрьме №3 в Леове, в том числе касающуюся объявленной заключенными голодовки, случаев членовредительства, причин введения специального режима содержания и сроков его действия.

Напомним, что 11 мая 2026 года Национальная администрация пенитенциарных учреждений сообщила о начале служебного расследования после мероприятий по усилению режима содержания и повышению уровня безопасности, проведенных в тюрьме №3 в Леове.

Тогда в ведомстве заявляли, что будут изучены в том числе видеозаписи и другие материалы, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего.

На сегодняшний день НАПУ не обнародовала выводы расследования и не сообщила, были ли выявлены какие-либо нарушения и установлены ли ответственные лица.

Источник
omniapres
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