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noi.md logonoi
6 Июня 2026, 08:25
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Нетрезвые водители электросамокатов попали в поле зрения полиции

За последние дни патрульные полицейские выявили множество участников дорожного движения, управлявших транспортными средствами под воздействием алкоголя или запрещённых веществ.

Нетрезвые водители электросамокатов попали в поле зрения полиции.
Нетрезвые водители электросамокатов попали в поле зрения полиции.

Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции Республики Молдова, передает noi.md

Среди наиболее серьезных задокументированных случаев — 28-летний водитель из Хынчештского района, чей тест на марихуану оказался положительным.

В то же время в селе Деренеу Каларашского района у 25-летнего мужчины, управлявшего мотоблоком, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,39 мг/л. На трассе R-7 в Сороках у 36-летнего водителя квадроцикла прибор зафиксировал 1,10 мг/л алкоголя. 

Другие нетрезвые участники дорожного движения были замечены в различных населённых пунктах страны. Так, в селе Тырзиены Оргеевского района у 41-летнего велосипедиста было обнаружено 1,09 мг/л алкоголя, а в Кишинёве 36-летний мужчина, управлявший электросамокатом, прошёл тест с результатом 1,07 мг/л. 

Аналогичные инциденты были зарегистрированы в селе Згурица Дрокиевского района, где у пользователя электросамоката выявили 1,03 мг/л алкоголя, а также в селе Глинжены Фалештского района, где был задержан велосипедист с показателем 1,02 мг/л. По данным полиции, в отношении всех нарушителей были составлены протоколы в соответствии с действующим законодательством. 

Правоохранительные органы напоминают, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения недопустимо, и они продолжат принимать меры для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Источник
noi.md logonoi
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