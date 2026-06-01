Нетрезвые водители электросамокатов попали в поле зрения полиции
За последние дни патрульные полицейские выявили множество участников дорожного движения, управлявших транспортными средствами под воздействием алкоголя или запрещённых веществ.
Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции Республики Молдова, передает noi.md
Среди наиболее серьезных задокументированных случаев — 28-летний водитель из Хынчештского района, чей тест на марихуану оказался положительным.
В то же время в селе Деренеу Каларашского района у 25-летнего мужчины, управлявшего мотоблоком, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,39 мг/л. На трассе R-7 в Сороках у 36-летнего водителя квадроцикла прибор зафиксировал 1,10 мг/л алкоголя.
Другие нетрезвые участники дорожного движения были замечены в различных населённых пунктах страны. Так, в селе Тырзиены Оргеевского района у 41-летнего велосипедиста было обнаружено 1,09 мг/л алкоголя, а в Кишинёве 36-летний мужчина, управлявший электросамокатом, прошёл тест с результатом 1,07 мг/л.
Аналогичные инциденты были зарегистрированы в селе Згурица Дрокиевского района, где у пользователя электросамоката выявили 1,03 мг/л алкоголя, а также в селе Глинжены Фалештского района, где был задержан велосипедист с показателем 1,02 мг/л. По данным полиции, в отношении всех нарушителей были составлены протоколы в соответствии с действующим законодательством.
Правоохранительные органы напоминают, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения недопустимо, и они продолжат принимать меры для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.