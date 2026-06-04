Водитель попытался дать взятку и был оштрафован на 50 000 леев.

Приговор был вынесен судом Каушан офис Штефан-Водэ по уголовному делу, возбужденному на основании инцидента, произошедшего в феврале 2025 года, передает noi.md

Согласно материалам дела, инцидент произошел 21 февраля 2025 года около 15:00 на трассе R30 вблизи села Рэскэеций Ной. Водитель, управлявший автомобилем с украинскими регистрационными номерами, передвигался по территории Республики Молдова без действительной виньетки.

В ходе проверки документов сотрудниками полиции водитель предъявил личные документы. Согласно материалам дела, внутри паспорта была обнаружена банкнота номиналом 500 украинских гривен. Суд установил, что данная сумма была предложена в контексте процедуры привлечения к ответственности с целью склонить констатирующего субъекта (сотрудника полиции) к тому, чтобы протокол о правонарушении не был составлен.

Сторона защиты утверждала, что банкнота оказалась в документе случайно. Судьи отклонили данное объяснение, посчитав, что вина подсудимого подтверждается представленными доказательствами и показаниями свидетелей, заслушанных по делу.

Вынесенным решением суд постановил назначить наказание в виде штрафа в размере 50 000 леев, конфисковать банкноту номиналом 500 гривен в доход государства и взыскать 2 100 леев в качестве судебных издержек. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Центр в течение 15 дней.