Власти ужесточат ответственность госучреждений за долги перед бизнесом.

Расчеты между предприятиями и госучреждениями будут осуществляться в установленные законом сроки.

Госучреждения не смогут оправдывать задержку платежей отсутствием средств, бюрократией и т.п. причинами, передает logos-pres.md

Это одно из положений документа, благодаря которому Молдова приведет правила коммерческих расчетов в соответствие с нормами ЕС. Проект разработало Министерство экономического развития и цифровизации. Он увеличивает гарантии своевременной оплаты госорганами задолженностей по коммерческим договорам.

Поправки вносятся в Закон о борьбе с просрочкой исполнения платежных обязательств по договорам между предпринимателями, а также предпринимателями и госорганами, и в отдельные положения Гражданского и Гражданско-процессуального кодексов.

Изменения обусловлены рекомендациями Еврокомиссии по итогам скрининга законодательства Молдовы в рамках переговоров о вступлении в ЕС. Были выявлены определенные расхождения, которые проект аннулирует.

Документ уточняет сферу применения закона, а также вводит новые определения, закрепляет право кредитора на получение процентов за просрочку без необходимости предварительного уведомления должника и т.п.

Проектом сохраняется возможность договорного определения процентной ставки, тогда как при задолженности госорганов будет применяться установленная законом ставка.

Проектом сохраняется возможность договорного определения процентной ставки, тогда как при задолженности госорганов будет применяться установленная законом ставка.

При этом срок оплаты между предпринимателями не должен превышать 60 календарных дней, если более длительный срок не согласован сторонами и не ущемляет интересы кредитора. Для госорганов сохраняется общий 30-дневный срок оплаты.

Кроме того, госорганы обяжут обеспечивать внутренний контроль за соблюдением платежной дисциплины, учет процесса оплаты и случаев просрочки.

В этом смысле проект предусматривает создание системы государственного мониторинга просроченных платежей и стандартизированной отчетности по задолженности в отношениях между госорганами и бизнесом. Администрировать ее будет Министерство экономического развития и цифровизации, а Министерство финансов, Государственная налоговая служба, Государственное казначейство и другие госорганы обеспечат обмен данными.

Как ожидается, наибольшую выгоду от внедрения новых положений получат малые и средние предприятия, для которых задержка платежей часто становится причиной дефицита оборотных средств, снижения конкурентоспособности и риска неплатежеспособности.