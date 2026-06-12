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tvrmoldova.md logotvrmoldova
12 Июня 2026, 11:01
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Власти ужесточают продажу SIM-карт из-за телефонных мошенников

Покупка SIM-карт больше не будет анонимной. На следующей неделе правительство планирует утвердить постановление, по которому при приобретении телефонного номера каждый гражданин должен будет предъявить удостоверение личности.

Власти ужесточают продажу SIM-карт из-за телефонных мошенников.
Власти ужесточают продажу SIM-карт из-за телефонных мошенников.

Проект ранее находился на стадии общественных консультаций, сообщает tvrmoldova.md

Об этом заявила министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин на фоне участившихся случаев телефонного мошенничества.

По словам министра, мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием предоплаченных SIM-карт для совершения преступлений. Она отметила, что такие карты часто используются один раз и исключительно в мошеннических целях.

Также, как временное решение, полиция направила операторам мобильной связи обращения с просьбой ограничить массовую продажу SIM-карт, поскольку фиксируются случаи покупки десятков карт одновременно — иногда по 50–60 штук.

В рамках борьбы с киберпреступностью правительство также одобрило ратификацию дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности. Он предусматривает более оперативный обмен информацией между странами.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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