Власти ужесточают продажу SIM-карт из-за телефонных мошенников
Покупка SIM-карт больше не будет анонимной. На следующей неделе правительство планирует утвердить постановление, по которому при приобретении телефонного номера каждый гражданин должен будет предъявить удостоверение личности.
Проект ранее находился на стадии общественных консультаций, сообщает tvrmoldova.md
Об этом заявила министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин на фоне участившихся случаев телефонного мошенничества.
По словам министра, мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием предоплаченных SIM-карт для совершения преступлений. Она отметила, что такие карты часто используются один раз и исключительно в мошеннических целях.
Также, как временное решение, полиция направила операторам мобильной связи обращения с просьбой ограничить массовую продажу SIM-карт, поскольку фиксируются случаи покупки десятков карт одновременно — иногда по 50–60 штук.
В рамках борьбы с киберпреступностью правительство также одобрило ратификацию дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности. Он предусматривает более оперативный обмен информацией между странами.