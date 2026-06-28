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ipn
28 Июня 2026, 13:14
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Власти ужесточают меры в отношении осуждённых, уклоняющихся от исполнения наказания

Лица, находящиеся под домашним арестом и покидающие жильё, будут нести уголовную ответственность за побег, а осуждённые, отсутствующие при оглашении приговора, смогут быть объявлены в розыск сразу после его вынесения.

Власти ужесточают меры в отношении осуждённых, уклоняющихся от исполнения наказания.
Власти ужесточают меры в отношении осуждённых, уклоняющихся от исполнения наказания.

Законодательные изменения были одобрены Правительством по инициативе Министерства юстиции, сообщает ipn.md

По данным Министерства юстиции, в случае осуждённых, отсутствующих в момент оглашения приговора, судебная инстанция сможет по собственной инициативе объявить их в розыск, а также применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Власти утверждают, что таким образом будет устранён промежуток времени, в течение которого осуждённый мог бы попытаться скрыться или покинуть территорию Республики Молдова.

Также предусматривается расширение электронного мониторинга в отношении лиц, обязанных не покидать населённый пункт или страну, а также лиц, временно освобождённых под судебный контроль. Кроме того, в Уголовно-процессуальный кодекс вводится понятие «запрет» с двумя отдельными видами: информационный и пограничный . Эти меры будут интегрированы в государственные информационные ресурсы для облегчения установления местонахождения лица и улучшения межведомственного обмена информацией.

По данным Министерства юстиции, изменения направлены на укрепление механизмов исполнения судебных решений и предотвращение случаев, когда осуждённые лица уклоняются от отбывания уголовного наказания.


Источник
ipn
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