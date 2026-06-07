В Молдове ужесточат наказания для фальшивомонетчиков.

В него войдут не только непосредственно изготовление и введение в обращение фальшивых денег, как предусматривает действующее сегодня законодательство, но и импорт, экспорт, хранение и транспортировка поддельных денег, если это происходит для введения их в обращение, передает logos-pres.md

Сегодня эти действия определяются как подготовка к преступлению, что предполагает более мягкое наказание. По мнению разработчиков проекта изменений и дополнений, предложенных в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, это снижает превентивный характер меры.

Подготовило документ Министерство юстиции.

Кто еще подпадет под уголовную ответственность

Как ранее отмечал Logos Press, в контексте актуализации законодательства, вводится уголовная ответственность за хранение, изготовление, импорт и экспорт оборудования, программного обеспечения, голограмм, водяных знаков и других элементов защиты для изготовления фальшивых денег.

Сегодня такие действия считаются подготовкой к фальсификации. Разработчики предлагают выделить их в отдельный состав преступления. Более жесткая ответственность предусмотрена в случаях, если они совершаются организованной преступной группой или в ее интересах. Также как уголовные будут рассматриваться производство и введение в обращение денежных знаков, изготовленных с нарушением режима эмиссии.

В частности, когда оборудование и материалы используются для выпуска денег без соблюдения установленных законом квот, разрешений и условий. Уголовным будет считаться и злоупотребление инфраструктурой типографий или монетных дворов. Предлагается также наказывать лиц, которые получили фальшивые деньги без знания об этом, но затем передали их дальше. Для них проект предусматривает более мягкие санкции.

В отношении физлиц предлагается штраф от 1 000 у.е. до 1 500 у.е. либо лишение свободы на срок от 1 до 5 лет. Для юрлиц — штраф и запрет на определенную деятельность. Эта практика действует в нескольких европейских странах, включая Румынию.