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logos.press.md logologos
7 Июня 2026, 21:15
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В Молдове ужесточат наказания для фальшивомонетчиков

Список уголовно наказуемых действий, связанных с изготовлением и распространением поддельных денег, будет расширен и конкретизирован.

В Молдове ужесточат наказания для фальшивомонетчиков.
В Молдове ужесточат наказания для фальшивомонетчиков.

В него войдут не только непосредственно изготовление и введение в обращение фальшивых денег, как предусматривает действующее сегодня законодательство, но и  импорт, экспорт, хранение и транспортировка поддельных денег, если это происходит для введения их в обращение, передает logos-pres.md

Сегодня эти действия определяются как подготовка к преступлению, что предполагает более мягкое наказание. По мнению разработчиков проекта изменений и дополнений, предложенных в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, это снижает превентивный характер меры. 

Подготовило документ Министерство юстиции. 

Кто еще подпадет под уголовную ответственность 

Как ранее отмечал Logos Press, в контексте актуализации законодательства, вводится уголовная ответственность за хранение, изготовление, импорт и экспорт  оборудования, программного обеспечения, голограмм, водяных знаков и других элементов защиты для изготовления фальшивых денег. 

Сегодня такие действия считаются подготовкой к фальсификации. Разработчики предлагают выделить их в отдельный состав преступления. Более жесткая ответственность предусмотрена в случаях, если они совершаются организованной преступной группой или в ее интересах. Также как уголовные будут рассматриваться производство и введение в обращение  денежных знаков, изготовленных с нарушением режима эмиссии. 

В частности, когда оборудование и материалы используются для выпуска денег без соблюдения установленных законом квот, разрешений и условий. Уголовным будет считаться и злоупотребление инфраструктурой типографий или монетных дворов. Предлагается также наказывать лиц, которые получили фальшивые деньги без знания об этом, но затем передали их дальше. Для них проект предусматривает более мягкие санкции. 

В отношении физлиц предлагается штраф от 1 000 у.е. до 1 500 у.е. либо лишение свободы на срок от 1 до 5 лет. Для юрлиц — штраф и запрет на определенную деятельность. Эта практика действует в нескольких европейских странах, включая Румынию.

Источник
logos.press.md logologos
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