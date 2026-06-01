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Infotag.md logoInfotag
28 Июня 2026, 08:49
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Власти США помогут усилить радиационный контроль на двух таможенных постах Молдовы

Таможенная служба (ТС) Молдовы совместно с американскими партнерами продолжает реализацию проекта по укреплению безопасности государственной границы и предотвращению незаконного оборота радиоактивных и ядерных материалов.

Власти США помогут усилить радиационный контроль на двух таможенных постах Молдовы.
Власти США помогут усилить радиационный контроль на двух таможенных постах Молдовы.

Заместитель директора ТС  Виорел Доагэ встретился со специалистами программы NSDD (Nuclear Smuggling Detection and Deterrence), внедряемой в Молдове при поддержке департамента энергетики США, передает infotag.md

На встрече представлены результаты технической оценки, проведенной экспертами на таможенных постах Вулкэнешть и Унгурь. Именно там планируется установить современные портальные системы радиационного мониторинга, способные автоматически выявлять радиоактивные материалы при пересечении границы. 

Стороны также обсудили интеграцию нового оборудования в существующую инфраструктуру пунктов пропуска и дальнейшие этапы реализации проекта. 

Считается, что новые системы позволят повысить эффективность выявления и пресечения незаконного перемещения радиоактивных и ядерных материалов, а также усилят безопасность границы в соответствии с международными стандартами.

Власти США помогут усилить радиационный контроль на двух таможенных постах Молдовы

Власти США помогут усилить радиационный контроль на двух таможенных постах Молдовы

Источник
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