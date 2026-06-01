Власти США помогут усилить радиационный контроль на двух таможенных постах Молдовы.

Таможенная служба (ТС) Молдовы совместно с американскими партнерами продолжает реализацию проекта по укреплению безопасности государственной границы и предотвращению незаконного оборота радиоактивных и ядерных материалов.

Заместитель директора ТС Виорел Доагэ встретился со специалистами программы NSDD (Nuclear Smuggling Detection and Deterrence), внедряемой в Молдове при поддержке департамента энергетики США, передает infotag.md

На встрече представлены результаты технической оценки, проведенной экспертами на таможенных постах Вулкэнешть и Унгурь. Именно там планируется установить современные портальные системы радиационного мониторинга, способные автоматически выявлять радиоактивные материалы при пересечении границы.

Стороны также обсудили интеграцию нового оборудования в существующую инфраструктуру пунктов пропуска и дальнейшие этапы реализации проекта.

Считается, что новые системы позволят повысить эффективность выявления и пресечения незаконного перемещения радиоактивных и ядерных материалов, а также усилят безопасность границы в соответствии с международными стандартами.