3 Июня 2026, 20:09
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Врабие: На таможне будет меньше бюрократии, все решения будут оцифрованы к концу июня
Глава Таможенной службы Раду Врабие заявил, что к концу июня все таможенные решения будут оцифрованы в рамках процесса модернизации и сокращения прямого взаимодействия между гражданами и должностными лицами.
Заявление прозвучало в эфире программы Rezoomat, передает realitatea.md
«У нас 17 таможенных решений, восемь из которых уже были оцифрованы в конце прошлого года. К концу июня мы намерены оцифровать их все», — сказал Врабие.
По его словам, цифровизация процессов направлена на снижение рисков коррупции, которые возникают, в частности, в ситуациях прямого контакта между гражданином и должностным лицом.
«Мы значительно сократим прямое взаимодействие. С другой стороны, мы должны понимать, что присутствие людей, особенно на пограничных таможенных постах, сохранится», — отметил глава Таможенной службы.