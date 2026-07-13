Власти Румынии начали проверку из-за найденных на свалке в Порумбенах документов.

Власти Румынии начали проверку после того, как на свалке в селе Порумбены Криулянского района были найдены десятки документов, внешне похожих на румынские водительские удостоверения.

Генеральное управление по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств (Румынии DGPCI) сообщило, что начало проверку совместно с компетентными органами Республики Молдова, чтобы установить, являются ли найденные документы подлинными и как они оказались в этом месте, пишет realitatea.md

«Генеральное управление по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств приняло к сведению информацию, появившуюся в публичном пространстве, о документах, обнаруженных в Республике Молдова. На данный момент подлинность этих документов и обстоятельства, при которых они оказались в указанном месте, официально не подтверждены. Простого визуального сходства с румынским водительским удостоверением недостаточно, чтобы подтвердить подлинность», — говорится в сообщении ведомства.

Румынские власти подчеркивают, что до завершения проверки не могут делать выводы ни о подлинности документов, ни об их происхождении, ни о том, каким образом они оказались в зоне экологического бедствия в Порумбенах.

Напомним, ранее на свалке в селе Порумбены Криулянского района были обнаружены горы медицинских отходов и румынские водительские удостоверения. Видео с места происшествия опубликовала организация Garda Națională de Mediu. Инспекторат по охране окружающей среды инициировал проверку по данному факту.