На свалке в Порумбенах обнаружили опасные отходы и румынские водительские права.

На свалке в селе Порумбены Криулянского района обнаружили тонны пластиковых и медицинских отходов, а также большое количество водительских удостоверений, выданных властями Румынии.

О находке 11 июля сообщила неправительственная организация Garda Națională de Mediu, опубликовав видеозапись с места происшествия, передает radiomoldova.md

«Куда ни ткнешь — везде лекарства и опасные отходы. Здесь, у реки Икель, тонны пластика. Это не смешанный мусор — видно, что пластик находится здесь уже много лет. И все это попадает в реку», — заявили представители организации.

Инспекторат по охране окружающей среды отреагировал на видео, опубликованное в социальных сетях, и сообщил о начале проверки. Специалисты выехали на место, чтобы установить обстоятельства произошедшего и оценить возможный ущерб окружающей среде.

В ведомстве уточнили, что обнаруженные на свалке документы будут переданы в компетентные органы для дальнейшей проверки.