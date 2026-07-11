На свалке в Порумбенах обнаружили опасные отходы и румынские водительские права
На свалке в селе Порумбены Криулянского района обнаружили тонны пластиковых и медицинских отходов, а также большое количество водительских удостоверений, выданных властями Румынии.
О находке 11 июля сообщила неправительственная организация Garda Națională de Mediu, опубликовав видеозапись с места происшествия, передает radiomoldova.md
«Куда ни ткнешь — везде лекарства и опасные отходы. Здесь, у реки Икель, тонны пластика. Это не смешанный мусор — видно, что пластик находится здесь уже много лет. И все это попадает в реку», — заявили представители организации.
Инспекторат по охране окружающей среды отреагировал на видео, опубликованное в социальных сетях, и сообщил о начале проверки. Специалисты выехали на место, чтобы установить обстоятельства произошедшего и оценить возможный ущерб окружающей среде.
В ведомстве уточнили, что обнаруженные на свалке документы будут переданы в компетентные органы для дальнейшей проверки.
Напомним, ранее на территории Молдовы были обнаружены более 20 кубометров особо опасных отходов, среди которых ртуть, использованные шприцы и просроченные медикаменты. Опасный груз незаконно хранился в 21 мешке на складе в селе Гоян коммуны Чореску.
Проведенные Национальным агентством общественного здоровья лабораторные исследования подтвердили наличие в помещении паров ртути. Министр окружающей среды сообщил, что для проведения независимой экспертизы и отбора дополнительных проб власти привлекут экспертов из Европейского союза. После завершения исследований будет определен размер экологического ущерба, а материалы расследования передадут в Генеральную прокуратуру.