В Молдове впервые начнут собирать данные о загрязнении воздуха авиацией.

В Молдове внедряют систему контроля выбросов вредных газов для сектора гражданской авиации. Новые правила обяжут авиаперевозчиков передавать властям данные о вредных веществах, которые выделяются во время работы авиации.

Как сообщает министерство окружающей среды, процесс сбора информации и подготовки отчетов обсуждался на специальном обучающем семинаре, организованном Всемирным банком для представителей авиационной отрасли, пишет rupor.md

Госсекретарь профильного ведомства Алёна Руснак пояснила, что этот механизм позволит получить точную картину загрязнения атмосферы самолетами и поможет выстраивать государственную экологическую политику на основе реальных данных, а не приблизительных расчетов. Внедрение системы также приблизит стандарты молдавской авиации к европейским нормам.

В тренинге приняли участие специалисты Органа гражданской авиации, Агентства по окружающей среде, Инспекции по охране окружающей среды, а также эксперты из генерального директората Еврокомиссии по климату (DG CLIMA), Нидерландского ведомства по выбросам и представители крупных международных авиакомпаний KLM и Air France.