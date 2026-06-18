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bani.md logobani
18 Июня 2026, 17:18
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Глава АПС: Перед назначением в MoldATSA Вангели прошёл все необходимые проверки

По словам директора Агентства публичной собственности Романа Кожухаря, конкурс на замещение должности организовывался Советом предприятия и конкурсной комиссией.

Глава АПС: Перед назначением в MoldATSA Вангели прошёл все необходимые проверки.
Глава АПС: Перед назначением в MoldATSA Вангели прошёл все необходимые проверки.

«Конкурс по назначению Думитру Вангели проводился Советом. Именно комиссия и Совет организуют и проводят такие конкурсы, сообщает bani.md

Насколько глубоко проводились проверки и подтвердятся ли сведения, изложенные в журналистском расследовании, покажет служебное расследование, которое мы инициировали», — заявил глава APP.

Он подчеркнул, что после конкурса Вангели прошёл дополнительную проверку, связанную со спецификой должности руководителя MoldATSA.

«Господин Вангели прошёл ещё один этап проверки. Эта должность предполагает доступ к государственной тайне. Он прошёл всю необходимую процедуру, получил соответствующее разрешение, после чего был назначен на должность и с ним был заключён контракт», — отметил Кожухарь.

18 июня издание Ziarul de Gardă опубликовало расследование, в котором утверждается, что Думитру Вангели мог указать недостоверные сведения в резюме, представленном на конкурс на должность директора MoldATSA в 2025 году. Согласно публикации, он заявил, что получил лицензию пилота в частной авиационной академии в Канаде и в течение двух лет работал пилотом в авиакомпании Air Canada.

По данным журналистов, эта информация не была подтверждена ни учебным заведением, ни самой авиакомпанией Air Canada. Комментируя обвинения, Вангели отверг их и заявил, что некоторые аспекты его деятельности не могут быть раскрыты публично, сославшись на существование «секретных миссий».

После выхода расследования Агентство публичной собственности создало специальную комиссию, которая должна изучить изложенные факты и представить выводы в течение 30 дней. На время проведения проверки Думитру Вангели был отстранён от должности директора MoldATSA.

Источник
bani.md logobani
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