Власти Новоаненского района требуют отменить решение по центру отходов в Шерпенах.

Мэрия Пухэчен, мэрия Шерпен и Новоаненский районный совет требуют пересмотреть решение о размещении крупнейшего центра управления отходами в Молдове.

Обращение направили в министерство окружающей среды с просьбой провести повторную оценку решения, передает rupor.md

Мэр Пухэчен Вячеслав Плэмэдялэ утверждает, что жители не против модернизации, а против «того, как было принято это решение». По словам чиновника, выбранный участок находится рядом с источниками, а гидрогеологическое исследование, которое должно установить, будут ли затронуты подземные воды, не проводилось.

«Официальные документы Министерства показывают, что существовал другой участок, который считался более подходящим с технической точки зрения. Его не выбрали после того, как местное сообщество выступило против. Села Пухэчены, Шерпены, Спея, Делакэу, Старые Дубоссары, Бэлэбэнешть, Коржова, Старая Кобуска, расположенные очень близко к месту размещения новой большой свалки, не спросили до принятия решения по этой чувствительной теме. Более того, правительство уже объявило участок объектом общественной пользы и начало экспроприацию до завершения экологической оценки. В Пухэченах и Шерпенах местные советы, так же как и Новоаненский районный совет, единогласно проголосовали против проекта. Все местные и районные советники сказали “нет”. Голос сообществ прозвучал уже после того, как решение было принято», — утверждает чиновник.

По мнению Плэмэдялэ, учитывая внешнее финансирование проекта, процедуру необходимо остановить, чтобы проанализировать последствия для населения.

В ответ госсекретарь министерства окружающей среды Григоре Стратулат заявил, что существующие опасения должны основываться на фактах и исследованиях, а не на предположениях.

«Проект предусматривает не “свалку”, а современный региональный центр управления отходами, включая полигон, построенный и эксплуатируемый по стандартам Европейского союза, с системами гидроизоляции, сбора и очистки фильтрата, улавливания свалочного газа и постоянного мониторинга факторов окружающей среды. Сейчас проводится процедура оценки воздействия на окружающую среду, а все исследования и публичные консультации, предусмотренные законом, будут проведены до принятия какого-либо решения. Картографические проверки и предварительные исследования указывают на наличие надлежащих защитных расстояний от жилых зон и основных водных объектов. Точные расстояния и результаты исследований будут публично представлены в отчете об оценке воздействия на окружающую среду. Также подъезд к центру спроектирован так, чтобы транспорт не проходил через населенные пункты, избегая дискомфорта для жителей из-за пыли и шума, а эксплуатация центра будет соответствовать самым строгим требованиям по защите окружающей среды и здоровья населения. (…) Наша цель проста: заменить несоответствующие требованиям свалки современной, безопасной и прозрачной системой управления отходами в интересах людей и окружающей среды», — заявил госсекретарь.