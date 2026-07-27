Линия сортировки отходов в столице готова к установке.

Строительные работы по возведению новой перегрузочной станции с линией сортировки отходов в секторе Чокана (лот II), осуществляемые в рамках муниципального проекта «Твердые отходы Кишинёва», выполнены на 60%.

Как сообщает столичная примэрия, в настоящее время достраиваются здания, которые будут обслуживать новый комплекс, включая административный корпус, цеха сортировочной станции, перегрузочной станции, автомойки и ремонтной мастерской, пишет logos-pres.md

Одновременно с этим ведётся монтаж весов для специальных автомобилей, противопожарных резервуаров и инженерных сетей, которые обеспечат функционирование всего объекта.

После завершения строительства цеха сортировочной станции будет поставлена и смонтирована современная сортировочная линия, которая уже изготовлена и готова к транспортировке в Кишинёв.

Новая перегрузочная станция с линией сортировки отходов является одним из самых значительных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры управления твердыми бытовыми отходами, когда-либо реализованных в Кишиневе.

Проект является частью второго этапа муниципального проекта «Твердые отходы Кишинёва», а сумма инвестиций в Лот II превышает 8 млн евро.

Общий бюджет проекта составляет около 26 млн евро. Финансирование обеспечивается примэрией Кишинева (2,8 млн евро), ЕБРР (9 млн евро), ЕИБ через министерство финансов (9 млн евро) и Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде E5P (5 млн евро, грант).