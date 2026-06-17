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logos.press.md logologos
17 Июня 2026, 10:08
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Власти назвали систему соцзащиты в Молдове «очень щедрой»

Власти заявляют, что система социальной защиты в Молдове является «очень щедрой» и охватывает граждан практически с самого начала жизни — ещё с периода, когда они находятся в утробе матери.

Власти назвали систему соцзащиты в Молдове «очень щедрой».
Власти назвали систему соцзащиты в Молдове «очень щедрой».

Эти заявления прозвучали на заседании комиссии по контролю государственных финансов, где рассматривалось исполнение Бюджета государственного социального страхования в 2025 году, сообщает logos-press.md

Заместитель генерального директора Национальной кассы социального страхования Татьяна Попа представила цифры, которые, по её словам, не предлагают власти многих европейских стран:

«Пособие при рождении ребёнка составляет 21 350 леев, это более тысячи евро. Такие пособия вы не найдёте во многих европейских странах. Пособие на ребёнка до достижения 3 лет: 3 937 леев в месяц, в зависимости от выбора родителей. У нас есть возможность предоставлять выплаты на 12 месяцев, 2 месяца или 3 года».

Также было отмечено, что законодательство было изменено, и родители имеют возможность работать и одновременно получать пособие. Кроме того, нормы были скорректированы таким образом, чтобы пособия для семей с детьми могли рассчитываться, по выбору, исходя из самой высокой заработной платы. Если у отца зарплата выше, можно выбрать расчёт пособия исходя из его дохода. Поэтому в последнее время размеры пособий значительно выросли.

«Мы действительно заботимся о гражданах Республики Молдова ещё с периода, когда они находятся в утробе матери, так сказать, и предоставляем пособия по материнству. Затем появляются другие виды выплат для поддержки семей с детьми. И хочу сказать, что при сравнительном анализе с другими государствами региона они являются достаточно щедрыми по сравнению с другими видами выплат, предоставляемых другим категориям граждан», — уточнила Татьяна Попа.

Такая разная статистика

В свою очередь, генеральный секретарь министерства труда и социальной защиты Думитру Пыслару отметил, что уровень занятости вырос с 50% до 57% за последние четыре года «благодаря огромному количеству реализованных политик»:

«И особенно вырос среди женщин благодаря внедрённым программам, включая программы детских садов, гибкость декретных отпусков и так далее. У нас есть огромное множество реализованных политик, и это, прежде всего, привело к снижению дефицита бюджета государственного социального страхования», — заявил Пыслару.

Сегодня в бюджет социального страхования вносят взносы 842 тысячи человек, за один бюджетный год число плательщиков увеличилось примерно на 15 тысяч человек. Как утверждают власти, соотношение между плательщиками и одним пенсионером составляет 1,2 плательщика на одного пенсионера.

Источник
logos.press.md logologos
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