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realitatea.md logorealitatea
16 Июня 2026, 15:37
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Кику: Для ряда категорий женщин пособия по материнству сократят почти на 4 000 леев

Соответствующие изменения в Закон №289 о пособиях по временной нетрудоспособности и других выплатах социального страхования включены в налогово-бюджетную политику на следующий год.

Кику: Для ряда категорий женщин пособия по материнству сократят почти на 4 000 леев.
Кику: Для ряда категорий женщин пособия по материнству сократят почти на 4 000 леев.

Изменения заключаются в том, что с 2027 года для женщин, которые не имеют необходимого страхового стажа и не располагают предусмотренной законом базой для расчёта, пособие по беременности и родам будет рассчитываться не из 35% средней заработной платы по экономике, а из 35% минимальной заработной платы.

Об этом сообщил лидер Партии развития и консолидации Молдовы (PDCM), депутат Ион Кику. По его словам, новые положения приведут к снижению размера пособий по беременности и родам для определённой категории получателей.

«PAS вносит серьёзные и вредные для людей изменения в Закон №289 о пособиях по временной нетрудоспособности и других выплатах социального страхования. Интересный способ решения демографической проблемы — сократить примерно на 4 тысячи леев в месяц пособие по беременности и родам», — заявил Ион Кику.

Согласно представленным депутатом расчётам, в 2026 году средняя заработная плата по экономике прогнозируется на уровне 17 400 леев, а минимальная зарплата — 6 300 леев. В таких условиях изменение базы для расчёта может существенно уменьшить размер пособия для части получателей.

Кику утверждает, что нововведение прежде всего затронет женщин, которые не успели накопить необходимый трудовой стаж до наступления беременности. По его мнению, это приведёт к снижению уровня социальной защиты данной категории граждан.

Кику: Для ряда категорий женщин пособия по материнству сократят почти на 4 000 леевКику: Для ряда категорий женщин пособия по материнству сократят почти на 4 000 леев
Источник
realitatea.md logorealitatea
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