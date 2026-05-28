В Молдове дети с инвалидностью будут ежегодно получать по 3000 леев

Дети с инвалидностью в Молдове будут ежегодно получать дополнительную финансовую помощь в размере 3000 леев. Законопроект приняли в окончательном чтении голосами 84 депутатов.

Выплату будут предоставлять каждый год в июне. Закон вступит в силу 1 июня 2026 года, пишет rupor.md

Помощь рассчитана на 13 582 детей. Деньги будут начислять автоматически, без подачи заявления. На реализацию меры из государственного бюджета выделят более 41 млн леев.

Инициатива принадлежит депутату ПДС Людмиле Адамчук. В парламенте отмечают, что выплата должна помочь семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, покрывать дополнительные расходы на уход, восстановление, мобильность и социальную интеграцию.

Сейчас дети с инвалидностью до 18 лет получают социальное пособие, размер которого зависит от степени инвалидности. Для детей с тяжелой формой оно составляет 2448,50 леев в месяц, с выраженной формой 2285,27 леев, со средней формой 1632,34 леев.

Ранее парламент уже одобрил проект в первом чтении. После сегодняшнего голосования документ считается окончательно принятым.

Источник
