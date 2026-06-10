Инженер: Необходимо комплексное решение по увеличению скорости транспортных потоков в Кишинёве.

Он отметил важность повышения эксплуатационной скорости общественного транспорта. В частности, речь идет об увеличении скорости движения троллейбусов на линии, чтобы троллейбус мог развивать максимальную скорость между остановками. Это в том числе зависит и от того, как организована сама остановка общественного транспорта, насколько на ней удобно выходить, заходить, сколько пассажиров заходит-выходит на этой остановке. Например, если параметры остановочной площадки недостаточные, то там появляются заторы, увеличивается время на загрузку и выгрузку пассажиров. Если там неудачно расположен павильон ожидания, то происходит то же самое, передает noi.md

Следующим важным моментом Александр Болдеско назвал перекрёстки и регулирование на этих перекрёстках. По его словам, важно увеличить продолжительность циклов зелёной фазы, которая позволяет быстрее проезжать этот перекрёсток. И здесь очень много зависит от организации дорожного движения. К примеру, существуют умные (интеллектуальные) светофоры - адаптивные системы регулирования дорожного движения, которые, в отличие от классических светофоров с жестким фиксированным расписанием, автоматически меняют длительность сигналов на основе анализа дорожной обстановки в реальном времени, в зависимости от количества подъезжающих транспортных средств.

«Она точно так же может быть настроена на приближение троллейбусов и автобусов. Но у нас такой системы нет. Это сложная система. Её внедрение позволило бы добиться того, чтобы троллейбус, двигаясь с определённой скоростью по бульвару Штефана чел Маре, мог бы проехать по нему от начала до конца без остановки на красном сигнале светофора. То есть увеличение эксплуатационной скорости общественного транспорта - это задача, которая решается комплексно», - сказал инженер-строитель.

По его словам, также на некоторых перекрестках столицы слишком маленький радиус поворота для общественного транспорта, который не помещается в свою полосу, создает заторы, мешает другим транспортным средствам. Также важно оптимизировать маршрутную сеть.