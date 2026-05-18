Во Франции зафиксировано почти 900 километров пробок.

Организация, отвечающая за прогноз дорожного движения, охарактеризовала ситуацию как «исключительную» и ранее присвоила этому дню красный уровень опасности для возвращающихся по всей Франции, пишет rfi.fr

Самой перегруженной трассой стала автомагистраль A10, соединяющая Бордо и Париж: там насчитывалось 145 километров пробок. Далее следуют A9 между Оранжем и Испанией — 53 километра, а также «солнечная автомагистраль» A7 — 83 километра заторов между Лионом и Средиземноморьем. На A11 между Парижем и Нантом также было почти 53 километра пробок.

Самое большое количество пробок во Франции было зафиксировано в полдень среды, 8 мая 2024 года. Тогда на дорогах образовалось 2 125,80 км заторов — это соответствует непрерывной пробке между Афинами и Парижем. Другое сравнение такой длины заторов — 24 часов непрерывной езды на автомобиле без остановок.

8 мая 2024 года из-за нескольких подряд идущих праздничных дней французы массово отправились в отпуск или на длинные выходные. Наиболее пострадавшими регионами были Иль-де-Франс, долина Роны и средиземноморское побережье, где пробки сохранялись до поздней ночи.