Власти хотят сократить пищевые отходы и передавать непроданные продукты нуждающимся.

Молдова намерена сократить пищевые отходы на 30% к 2030 году и стимулировать передачу непроданных продуктов питания на благотворительность.

Такие меры предусмотрены проектом поправок в Закон об отходах, разработанным Министерством окружающей среды. Документ впервые вводит четкие национальные цели по предотвращению пищевых отходов, пишет bani.md

Согласно проекту, к 31 декабря 2030 года власти планируют сократить как минимум на 10% объем пищевых отходов, образующихся на этапах производства и переработки, по сравнению со средними показателями 2025–2026 годов. Кроме того, объем пищевых отходов на душу населения должен снизиться на 30% в торговле, ресторанах, заведениях общественного питания и домашних хозяйствах.

Для достижения этих целей предприятия пищевой отрасли будут поощряться к заключению соглашений с благотворительными организациями о передаче непроданных, но безопасных для употребления продуктов. Предполагается, что такие продукты будут перераспределяться, а не отправляться на свалки.

Проект также вводит новые требования по отчетности. Предприятия пищевой отрасли и организации-получатели должны будут вести учет пожертвованных, перераспределенных или ставших непригодными для употребления продуктов и ежегодно передавать эти данные в Агентство по окружающей среде через автоматизированную информационную систему «Управление отходами». Эти сведения будут использоваться для мониторинга объемов пищевых отходов и оценки прогресса в достижении поставленных целей.

Хотя пояснительная записка к законопроекту не содержит данных о текущем масштабе пищевых отходов в Молдове, исследование Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» показывает, что около 40% расходов домохозяйств приходится на продукты питания, при этом примерно 5% этих продуктов превращаются в отходы.

По оценке экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, стоимость продуктов питания, которые окажутся на свалках только в 2026 году, составит около 21 млн леев. Это почти в четыре раза больше, чем население тратит на здравоохранение, отдых, культуру и образование.