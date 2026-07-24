Уровень Днестра может снизиться после 31 июля: Минэкологии объяснило риски.

Украина уведомила власти Республики Молдова о том, что уровень воды в Новоднестровском водохранилище стремительно снижается из-за отсутствия осадков.

В связи с этим существует риск уменьшения стока реки Днестр после 31 июля, сообщил министр окружающей среды Георге Хаждер, передает rupor.md

При этом министр заверил, что объема воды в Днестре будет достаточно для обеспечения потребностей всей страны, однако проблема связана с техническими возможностями инфраструктуры. По его словам, снижение уровня воды может повлиять на работу существующих насосов и создать трудности на водозаборных станциях.

«Я выступил публично и сообщил об этом риске заранее только по одной причине: местные власти и операторы Apă-Canal должны иметь время для вмешательства. Они не должны быть застигнуты врасплох, а должны технически адаптировать станции, чтобы продолжать перекачивать воду с большей глубины.

Изменение климата и засуха — это реальность, с которой мы все сталкиваемся. Уровень воды снижается в последние годы повсюду — мы видим это и у нас в стране, и в водоемах Украины.

Одним из краткосрочных решений является проактивный подход и адаптация: необходимо модернизировать инфраструктуру для забора воды с большей глубины и рационально использовать водные ресурсы. Наша цель — предотвратить любые технические риски и обеспечить бесперебойное водоснабжение граждан», — заявил Хаждер.

Министр также отметил, что водозаборная станция, обеспечивающая водой муниципий Кишинёв, может столкнуться с проблемами и требует оперативного вмешательства.

«Речь идет о муниципальной инфраструктуре, которой более 50 лет и в которую примэрия Кишинёва абсолютно не инвестировала. Сегодня необходимы четкие технические меры, чтобы эта станция могла нормально работать независимо от колебаний уровня воды в Днестре», — подчеркнул чиновник.